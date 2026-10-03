Düzce'de Konuralp pirincinin hasadı başladı, 2 bin 250 dekar alanda verim bekleniyor

Düzce'de üreticiler, 2 bin 250 dekar alanda yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin hasadına başladı.

Tarihi 1800'lü yıllara dayanan ve "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak adlandırılan Konuralp pirinci, lezzeti dolayısıyla talep görüyor.

Bölgede mayıs ayında sulak alanda çeltik ekimi yapan üreticiler, üretim sürecinin ardından bu yıl yüksek verim beklentisiyle ürünün hasadına başladı.

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 92 üreticiye 42 ton ata tohumu ve malzeme ekipman desteği sağlandı.

"Bu pirinci yiyenler başka pirinç yemiyor"

Çiftçi Orhan Aktepe, AA muhabirine, Konuralp pirincinin Osmanlı mutfağından bu yana günümüze ulaştığını söyledi.

Aktepe, mayısta başlayan üretim sürecini tamamlayarak ürünün hasadına başladıklarını kaydetti.

Bu yıl iklim şartlarının uygun seyrettiğini, bu doğrultuda kaliteli yüksek verim beklediklerini anlatan Aktepe, "120 günlük mücadelenin sonuna geldik. Yaklaşık 15 gün kadar tüm çiftçiler hasadını tamamlar. Hava koşulları bu yıl bizim istediğimiz gibi gitti. Yağışlar zamanında yağdı. Aşırı sıcak olup mahsulümüz yanmadı. İnşallah pazar konusunda da istediğimiz seviyede olur." diye konuştu.

Aktepe, çeltik üreticiliğini babasından öğrendiğini ve kendisinin de çocuklarına öğreterek üreticiliği gelecek nesillere aktarmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.