Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı Artıyor

Düzce\'de Orman Ürünleri İhracatı Artıyor

Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılının yedi ayında 7 bin 658 ton orman ürünü ihraç edildi. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük alanda Mobilya Kent kurulacağını duyurdu. Yapılacak yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak. Kurulacak olan mobilya kent Düzce'nin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacak.

10.08.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılının yedi ayında 7 bin 658 ton orman ürünü ihraç edildi.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'de ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz ayında toplam 7 bin 658 ton orman ürünün ihracatı yapıldı. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük alanda Mobilya Kent kurulacağını duyurdu. Yapılacak yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak. Kurulacak olan mobilya kent Düzce'nin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı Artıyor - Son Dakika

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