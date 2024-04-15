Düzce\'de Ramazan Bayramı\'nda 120 Bin Kişi Ücretsiz Ulaşım Kullandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan bayramı süresince toplu ulaşım hizmetlerinden 120 bin kişi ücretsiz faydalandı.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün, şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin Ramazan Bayramı süresince ücretsiz yapılması talimatı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Talimat doğrultusunda, Düzce Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı, Düzce Ulaşım A.Ş. denetimindeki şehir içi ulaşımı sağlayan otobüsler, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 10 Nisan Çarşamba günü ile bayramın son gününe denk gelen 12 Nisan Cuma günü arasında ücretsiz hizmet verdi.
Toplam 165 otobüslük geniş filosu bulunan ulaşımda 37 hat üzerinde Ramazan Bayramı süresince günlük 40 bin yolcu taşıdı. 3 gün boyunca 120 bin yolcu şehir içinde ücretsiz seyahat etti. - DÜZCE
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