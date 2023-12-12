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Düzce'den AB'ye 1909 ton iç fındık ihracatı - Son Dakika
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Düzce'den AB'ye 1909 ton iç fındık ihracatı

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine kasım ayında yapılan iç fındık ihracatı, yılın en yüksek dış satımı olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Düzce'nin ocak-kasım aylarındaki ihracatının büyük bir kısmının işlenmiş iç fındık olduğu belirtildi. Bu yıl toplamda 7 bin 492 ton iç fındık AB ülkelerine ihraç edildiği ifade edildi.

Düzce\'den AB\'ye 1909 ton iç fındık ihracatı
12.12.2023 - 14:57,  Güncelleme: 15:09
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iç fındık ihracatı yapılan Düzce'den, kasım ayında 1909 tonla yılın en yüksek dış satımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-kasım aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık dış satımının yapıldığı ifade edildi.

Bu yıl ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisanda 255, mayısta 603, haziranda 487, temmuzda 534, ağustosta 424, eylülde 1172, ekimde 933 ve kasımda 1909 ton olmak üzere 7 bin 492 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirilen açıklamada, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce'den AB'ye 1909 ton iç fındık ihracatı - Son Dakika
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