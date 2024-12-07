Düzce'den AB'ye 3.644 Ton Fındık İhracatı

Ekonomi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kasım ayında 3 bin 644 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ekim dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği aktarılarak, bu yılın ocak-kasım döneminde 17 bin 726 ton iç fındığın AB ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

AB ülkelerine kasım ayında 3 bin 644 ton ihracat gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yılın son ayında da yüksek ihracat beklendiği kaydedildi.