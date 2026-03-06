Düzce'den AB'ye Fındık İhracı Artıyor

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 2 ayında 1837 ton iç fındık ihraç edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den yılın ilk 2 ayında gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

AB ülkelerine ocakta 811, şubatta 1026 olmak üzere toplam 1837 ton iç fındığın satıldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl kentten toplam 16 bin 456 ton iç fındığın ihraç edildiği, 2025'in ürününün pazara inmeye devam ettiği kaydedildi.