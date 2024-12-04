Düzce'den Fındık İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'den Fındık İhracatı Rekor Kırdı

Düzce\'den Fındık İhracatı Rekor Kırdı

Düzce'den bu yıl 17.725 ton fındık ihracatı yapıldı, önceki yıla göre büyük artış kaydedildi.

04.12.2024 13:11
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de fındık ihracatı geçen yılın rakamlarının çok çok üstüne çıktı. Düzce'den 10 ayda Avrupa Birliği ülkelerine 17 bin 725 ton fındık ihraç edildi.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre ise bu yıl Ocak ayında 2 bin 294 ton, Şubat ayında 541 ton, Mart ayında bin 151 ton, Nisan ayında 884 ton, Mayıs ayında 741 ton, Haziran ayında 429 ton, Temmuz ayında bin 7 ton, Ağustos ayında 534 ton, Eylül ayında bin 948 ton, Ekim ayında 4 bin 552 ton ve Kasım ayında 3 bin 644 ton fındık ihraç edildi.

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'den Fındık İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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