Düzce'den Rekor Fındık İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'den Rekor Fındık İhracatı

Düzce, ekimde 4 bin 552 ton fındık ihracatıyla rekor kırdı, toplam ihracat 9 bin 728 ton.

05.11.2024 17:48
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Düzce, ekim ayında 4 bin 552 tonluk fındık ihracatıyla rekora imza attı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ekim dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği hatırlatılarak, bu yılın ocak-ekim döneminde 14 bin 82 ton iç fındığın Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Özellikle ekimde yüksek dış satım rakamına ulaşıldığı ve ay içerisinde 4 bin 552 tonluk rekor ihracatın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yılın kalan 2 ayında da yüksek ihracat beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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