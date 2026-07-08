Düzce Fındık İhracatı Yılın İlk Yarısında 5 Bin 973 Ton - Son Dakika
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Düzce Fındık İhracatı Yılın İlk Yarısında 5 Bin 973 Ton

Düzce Fındık İhracatı Yılın İlk Yarısında 5 Bin 973 Ton
08.07.2026 09:51
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Düzce'den AB ülkelerine 2023'ün ilk yarısında 5 bin 973 ton iç fındık ihraç edildi.

Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere yılın ilk yarısında 5 bin 973,3 ton iç fındık ihraç edildi. Yeni sezon hazırlıkları ise bahçelerde sürüyor.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihracatını sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yüzlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre bu yıl ocak ayında 811,7 ton, şubat ayında bin 26 ton, mart ayında 957 ton, nisan ayında bin 667,8, mayıs ayında ise 839,2 ton, haziran ayında 681,6 ton olmak üzere toplam 5 bin 973,3 ton fındık ihraç edildiği açıklandı.

Düzce'den AB ülkelerine 2025 yılında ise 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti.

2026 yılı hazırlıkları sürüyor

Fındık başta Düzce olmak üzere Ordu, Samsun, Sakarya, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bartın, Zonguldak ve Kocaeli gibi Karadeniz ve Marmara şehirlerinde de yaygın olarak yetiştiriliyor ve binlerce ailenin ekonomisine katkı sağlıyor. Son yıllarda Kahverengi kokarca ile mücadele eden çiftçiler yeni sezon için de hazırlıklara başladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Çiftçilik, Ekonomi, İhracat, Düzce, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce Fındık İhracatı Yılın İlk Yarısında 5 Bin 973 Ton - Son Dakika

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