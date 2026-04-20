Düzce ihracatını en çok arttıran ilk 5 il arasında

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Ocak-Mart 2026 verilerine göre Düzce, ihracatını en çok artıran ilk 5 il arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2026 Ocak-Mart döneminde 40 ilde ihracat artışı yaşanırken, 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Ülkemizin kalkınma hedeflerine Düzce olarak önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre ihracatını en çok artıran ilk 5 il arasında yer aldık. Bakanımız (Düzce Belediye Başkanı) Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde ilimize kazandırdığımız ve yapım çalışmalarına devam ettiğimiz Gümrük Müdürlüğü'müz de tam anlamıyla faaliyete geçince bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. Düzce olarak 5 Organize Sanayi Bölgemizde 481 sanayici üyemiz ve 30 binden fazla çalışanımızla ihracatta büyümeye, ilimiz ve ülkemize değer üretmeye devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı ihracatını en çok artıran iller sıralamasına girmemizde katkısı bulunan sanayici üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE