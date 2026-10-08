Düzce Kuzu Kestanesi pazarında sert pazarlıklar dışarıdan kavga sanılıyor

Düzce (İHA) – Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerinden olan Düzce Kuzu Kestanesi'nin satışa sunulduğu kestane pazarında kıyasıya pazarlıklar yapılıyor. Sert geçen pazarlıkları dışarıdan görenler adeta kavga var sanıyor.

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde kurulan kestane pazarında hareketlenme başladı. Köylerden ve ormanlardan toplanan kuzu kestanelerin çoğalması ile özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinden gelen tüccarlar Düzce kestanesi almak için Düzce Kestane pazarına gelmeye başladılar. Kestanenin lezzetinin ve aromasının diğer kestanelere göre keskin olması nedeniyle tercih edilen Düzce kuzu kestanesinin alınması için de kıyasıya pazarlıklar yapılıyor. Alıcılar ile satıcılar kendi belirledikleri fiyatlara ulaşmak yada ortasını bulmak için kavga edercesine pazarlık yapıyorlar.

Kestane ticareti yapan İsmet Kaya "Arkadaşlarla pazarlık yaptık. Burada usul, adet böyledir. Bu pazara Türkiye'nin her tarafından kestane almak için geliyorlar. Buraya gelen kestane lezzetli, ince kabuklu. Dışarıdan, Bursa, Aydın'dan aldığımız kestane yarım saatte pişiyorsa, bu kestane 10 dakikada pişiyor. İnce kabuklu olması ve zarının anında kalkması en büyük özelliklerinden. Hem eğleniyoruz, hem pazarlığı yapıyoruz. Para kazanıyoruz. Burası bizim için ekmek teknesi. Burada güzel paralar kazanıyoruz. Allah bin bereket versin. Düzce'ye büyük faydası var. Buraya her hafta milyonlarca lira para giriyor. Türkiye'nin her yerinden insanlar geldiği için canlı parayı buraya bırakıyorlar. Herkes alıp kendi memleketinde bunu satıyor" dedi.