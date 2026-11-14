Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın üreticiye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe verecek

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kadın üretici Hatice Kaya tarafından kurulacak Besi Çiftliği Projesi için 7 milyon 292 bin TL'lik yatırım sözleşmesi imzalandı. Projeye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe desteği sağlanacak.

Düzce'de kırsal kalkınma yatırımları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir destek daha hayata geçiriliyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın 17. etabı kapsamında, Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyünde tarımsal üretim yapan Hatice Kaya'nın yeni besi tesisi projesi için hibe sözleşmesi imzalandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatice Kaya arasında imzalanan sözleşme kapsamında kurulacak Besi Çiftliği Projesi'nin toplam yatırım tutarı 7 milyon 292 bin 898 TL olarak açıklandı. Projeye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe desteği verilecek.

Modern ekipmanlar kazandırılacak

Proje kapsamında yeni tesiste ahır, yem deposu, gübre çukuru ve hayvan reviri inşa edilecek. Ayrıca yem karma makinesi, otomatik gübre sıyırıcı, gübre pompası, gübre karıştırma makinesi, hayvan sulukları ve hayvan kantarı gibi ekipmanlar kullanılacak. Hayvancılığın yanı sıra 17 dekar alanda fındık üretimi de yapan Hatice Kaya'nın yatırımıyla işletmenin üretim kapasitesinin ve çalışma şartlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Esra Uzun'dan kadın üretici vurgusu

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hibe sözleşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede kırsal kalkınma desteklerinin üreticilerin işletmelerini geliştirmesine önemli katkı sunduğunu belirtti. Yatırımla yem hazırlama ve gübre yönetimi süreçlerinin daha düzenli yürütüleceğini, hayvanların bakım ve barınma şartlarının iyileştirileceğini ifade eden Uzun, kadın üreticilerin kendi işletmelerine yatırım yapmalarının kırsal ekonominin güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yatırımın Hatice Kaya'ya ve Akçakoca'ya hayırlı olmasını dileyen Uzun, hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından projenin uygulama aşamasına geçileceğini bildirdi.