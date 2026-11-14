Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın üreticiye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın üreticiye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın üreticiye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe verecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Düzce Akçakoca'da kadın üreticinin kuracağı Besi Çiftliği Projesi için 7 milyon 292 bin 898 TL'lik yatırım sözleşmesi imzalandı. Projeye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe sağlanacak; tesiste ahır, yem deposu, gübre çukuru ve hayvan reviri ile modern ekipmanlar yer alacak.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kadın üretici Hatice Kaya tarafından kurulacak Besi Çiftliği Projesi için 7 milyon 292 bin TL'lik yatırım sözleşmesi imzalandı. Projeye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe desteği sağlanacak.

Düzce'de kırsal kalkınma yatırımları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir destek daha hayata geçiriliyor. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın 17. etabı kapsamında, Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyünde tarımsal üretim yapan Hatice Kaya'nın yeni besi tesisi projesi için hibe sözleşmesi imzalandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatice Kaya arasında imzalanan sözleşme kapsamında kurulacak Besi Çiftliği Projesi'nin toplam yatırım tutarı 7 milyon 292 bin 898 TL olarak açıklandı. Projeye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe desteği verilecek.

Modern ekipmanlar kazandırılacak

Proje kapsamında yeni tesiste ahır, yem deposu, gübre çukuru ve hayvan reviri inşa edilecek. Ayrıca yem karma makinesi, otomatik gübre sıyırıcı, gübre pompası, gübre karıştırma makinesi, hayvan sulukları ve hayvan kantarı gibi ekipmanlar kullanılacak. Hayvancılığın yanı sıra 17 dekar alanda fındık üretimi de yapan Hatice Kaya'nın yatırımıyla işletmenin üretim kapasitesinin ve çalışma şartlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Esra Uzun'dan kadın üretici vurgusu

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hibe sözleşmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede kırsal kalkınma desteklerinin üreticilerin işletmelerini geliştirmesine önemli katkı sunduğunu belirtti. Yatırımla yem hazırlama ve gübre yönetimi süreçlerinin daha düzenli yürütüleceğini, hayvanların bakım ve barınma şartlarının iyileştirileceğini ifade eden Uzun, kadın üreticilerin kendi işletmelerine yatırım yapmalarının kırsal ekonominin güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Yatırımın Hatice Kaya'ya ve Akçakoca'ya hayırlı olmasını dileyen Uzun, hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından projenin uygulama aşamasına geçileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAkçakocaEkonomiTarımDüzceKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Bursa’da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:58
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:21
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor Gözler Özel’in yeni kadrosunda
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:16:57. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın üreticiye 4 milyon 375 bin 738 TL hibe verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android