Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerine İhracat Kredileri Müjdesi Verecek

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada bankalar ile görüşmeler yaptıklarını belirterek "Yakın zamanda ihracat kredileri konusunda üyelerimize yönelik müjdeler vereceğiz" dedi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar'ın başkanlığında yapıldı. Acar'ın olağan meclis toplantısı gündemini meclis üyelerine sunmasının ardından TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Ocak ayında gerçekleştirilen faaliyetler, ziyaretler, katılım sağlanan paydaş programları hakkında bilgiler aktardı.
Bıyık yakın zamanda müjdeler vereceklerini belirterek, "Odamızda bu ay içerisinde çok önemli etkinlikler düzenledik. Fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan değişiklik hakkında bilgilendirme semineri, IPARD 3 tanıtım semineri, Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi hibe programı toplantısı ve URGE projemizin ihtiyaç analizi sonuç toplantısını gerçekleştirdik. Valimiz Selçuk Aslan'ın üyelerimize gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'nun ilimizde ki programlarına katıldık. Özel eğitim kurumları ile üyelerimiz ve personellerimizin faydalanabileceği indirim protokolleri gerçekleştirdik. Odamıza ait olan yerli ve milli aracımız TOGG'u ilçelere gönderdik. Belediyelerin önlerinde sergilenen aracımıza vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gösterdi. Bankalar ile görüşmeler yapıyoruz. Yakın zamanda inşallah özellikle ihracat kredileri konusunda üyelerimize yönelik müjdeler vereceğiz"
Toplantı'nın devamında; Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş, Düzce TSO ile Düzce OSB tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi (DOSKİM) ile ilgili sunum yaptı.
TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, yeni hizmet binası inşaatı konusunda yapılan hazırlıklar ve gelinen son aşama hakkında bilgiler aktardı.
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