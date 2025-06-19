Düzce Üniversitesi'nden Yenilikçi Ürünler - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce Üniversitesi'nden Yenilikçi Ürünler

Düzce Üniversitesi\'nden Yenilikçi Ürünler
19.06.2025 17:17
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Düzce Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi ile sağlık ve çevre odaklı doğal ürünler sunmaya başladı.

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi satış ofisiyle bilgi birikiminin ürüne dönüştüğü, sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı çok sayıda doğal ve yenilikçi ürün de halkla buluşmaya başladı.

Düzce Üniversitesi bilimsel birikimini ve sürdürülebilir üretim gücünü topluma katkı sağlama amacıyla önemli bir adım daha attı. Düzce Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yüksek katma değerli ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla kurulan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. Satış Ofisi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Doğal ve yenilikçi ürün halkla buluşuyor

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) bünyesinde üretilen propolis ve çiçek balı, tarımsal atıkları değerlendirerek tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi yapan DÜTAGAM bünyesinde üretilen Reishi ve Şitaki mantarları ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen Melenis marka tescilli saç bakım ürünleri ve kestane kolonyalarının satışa sunulduğu ofisin açılışıyla birlikte akademik bilgi birikiminin ürüne dönüştüğü, sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı çok sayıda doğal ve yenilikçi ürün de halkla buluşmaya başladı.

Çevre ve sağlık odaklı üretim

Nitelikli eğitiminin yanı sıra ürettiği bilimsel çıktılarla da topluma değer katmayı sürdüren Düzce Üniversitesi; akademik bilgi, üretim gücü ve çevresel duyarlılığı birleştirerek geliştirdiği kozmetik ve sağlık ürünleri ile bölgesel kalkınmaya ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Doğaya duyarlı ürün geliştirme vizyonuyla öncü bir rol üstlenen Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, akademik araştırmalarla desteklenen ürün geliştirme süreçleri sayesinde yerel kalkınmaya da katkı sunuyor.

Bilimsel üretimle topluma katkı

Kurulan satış ofisi ile birlikte Düzce Üniversitesi'nin bilimsel vizyonu ve sürdürülebilirlik anlayışının daha geniş kitlelerle buluşması hedefleniyor. Düzce Üniversitesi, geleceğe yön veren projelerle, bilimi yaşamın her alanına taşımaya ve toplumsal katkısını artırmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Hastane bölgesinde açılan ofisin açılışına; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, TTO Direktörü Dr. Betül İşbilir Kula, akademisyenler ve idari personel katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce Üniversitesi'nden Yenilikçi Ürünler - Son Dakika

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