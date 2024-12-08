E-İhracat Zirvesi İSTOÇ\'ta Gerçekleşti

Ekonomi

MentorX tarafından düzenlenen zirvede, e-ihracatın işletmecilere sunduğu avantajlar, dijital dönüşüm stratejileri ve devlet destekleri ele alındı.

Türkiye'nin ticaret merkezi İSTOÇ, MentorX: E-Ticaret ve E-İhracat Zirvesi ile dijital dönüşüm ve e-ticaret alanında buluşmaya ev sahipliği yaptı. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanlığı yetkililerinin de yer aldığı etkinlikte, İSTOÇ esnafına e-ihracat ve devlet destekleriyle ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Yetkililer ayrıca esnafı ziyaret ederek sorularını yanıtladı ve süreçler hakkında rehberlik sağladı.

Zirvede konuşma yapan MentorX Kurucusu Emre Koca, e-ihracatın girişimcilere sunduğu kazanç fırsatlarını vurguladı. Koca, yurt içi ve yurt dışı satışlar arasındaki vergi ve teşvik farkını açıkladı. Yurt içindeki pazar yerlerinde satış yapanların yüzde 25 stopaj ödediğini ifade eden Koca, yurt dışındaki pazar yerlerinde satış yapanların ise yüzde 21 devlet hibesi aldığını belirtti.

Bu oranların, girişimcilere toplamda yüzde 46'lık bir kazanç avantajı sunduğunu dile getiren Koca, e-ihracatın işletmeler için büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Etkinlik kapsamında Alibaba, Trendyol, Hepsiburada ve İdefix gibi yerel ve global e-ticaret devleri de deneyimlerini ve stratejilerini katılımcılarla paylaştı. Küresel pazarlara erişim yöntemleri, dijital dönüşümün ticaret üzerindeki etkileri ve inovatif stratejiler detaylı bir şekilde ele alındı.

Koca, "İSTOÇ, Türkiye'nin ticaret damarlarından biri. Burada düzenlediğimiz bu zirve, hem girişimcilere hem de esnafa e-ihracatta global fırsatlar hakkında bir yol haritası sundu" dedi.

Emre Koca, MentorX olarak girişimcilere her alanda destek vermeye devam edeceklerini de belirtti. - İSTANBUL