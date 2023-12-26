E-ticaret sektörü 2021 hedefini büyük ölçüde yakaladı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe 1,5 trilyon lira olan yıl sonu hedefini kasım kampanyalarıyla büyük ölçüde yakaladıklarını belirterek, "Sektörümüzde gelecek yılki ciro hedefini ise e-ihracatın da katkısıyla 2,7 trilyon lira olarak belirledik." dedi.

Çevikoğlu, AA muhabirine, e-ticaret sektöründe bu yıl yaşanan gelişmelere ve gelecek yıl hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektörün her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getiren Çevikoğlu, özellikle salgın döneminde insanların e-ticaret sitelerinden alışveriş yapma kolaylığına alışmalarının bunda etkili olduğunu söyledi.

Çevikoğlu, düzenlenen alışveriş kampanyalarına işaret ederek, "e-Ticaret sektöründe bu yıl için belirlenen 1,5 trilyon liralık ciro hedefi kasım kampanyalarıyla büyük ölçüde yakalandı. Yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek son kampanyalarla 2023'ü 1,6 trilyon liranın üzerinde ciroyla kapatmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de e-ticaret sektöründe uygulanan kampanyaların yabancı ülke menşeli olduğuna dikkati çeken Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok yerinde 'ekonomiyi canlandırmak' adına yapılan 'Black Friday' Kuzey Amerika'dan ithal ettiğimiz bir gün. '11.11' ise Uzak Doğu temelli alışveriş günüdür. PttAVM tarafından aralık ayının son haftası yapılan 'Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı' kampanyası, Türkiye'ye özgü yerel bir kampanyadır. O yüzden bizim için önemli. 31 Aralık'ta sona erecek kampanyayla firmalara ellerindeki stokları eritme, vatandaşlara da ihtiyaçlarını daha uygun fiyata alma imkanı sağlanacak."

"Sektör, 2024'te e-ihracatla daha da büyüyecek"

Yeni yılda sektörün hareketliliğini sürdüreceğini vurgulayan Çevikoğlu, "2024'te e-ticaret sektörü, e-ihracatla daha da büyüyecek. Sektörümüzde gelecek yıl sonu ciro hedefimizi e-ihracatın da katkısıyla 2,7 trilyon lira olarak belirledik. Zaten Ticaret Bakanlığımız, e-ihracatın yüzde 1,5 olan payının önümüzdeki 10 yılda yüzde 10'a çıkarılmasını hedefliyor." ifadesini kullandı.

Çevikoğlu, dünya ortalamasına bakıldığında e-ticaret üzerinden yapılan alışverişte 4 paketten birinin, Türkiye'de ise her 20 paketten birinin yurt dışına gittiğini bildirdi.

Türkiye'den ağırlıklı olarak batıya satış yapıldığını, bu nedenle doğudaki ülkelere de satışları artırmak istediklerini dile getiren Çevikoğlu, yurt dışı satışlarda birinci sırada ABD'nin, ikinci sırada ise Rusya'nın yer aldığını kaydetti.

Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe yurt dışına satış yapan 40 Türk firması bulunduğunu, çok sayıda firmanın da satışa başlamak için onay beklediğini söyledi.

Türk firmalarının yurt dışı satışlarına ilişkin işlemlerin hızlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğinin gerekli desteği verdiğini vurgulayan Çevikoğlu, e-ihracatın artması yolunda Türk firmalarına yurt dışı satışlarına başlamaları için gereken her türlü kolaylığın sağlandığını sözlerine ekledi.