E-Ticarette Dijitalleşme Zorunlu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

E-Ticarette Dijitalleşme Zorunlu

E-Ticarette Dijitalleşme Zorunlu
07.08.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, dijitalleşmeyen işletmeleri yüksek cezalar ve sürdürülebilirlik riski bekliyor.

e-ticaret sektöründe dijitalleşme sürecini tamamlamayan işletmelerin hem yüksek cezai yaptırımlar hem de sürdürülebilirlik açısından ciddi riskle karşı karşıya olduğunu belirten uzmanlar, "Uyum sürecini erteleyenler değil, hazırlıklı olanlar ayakta kalacak" uyarısında bulundu.

e-ticaret sektörü 2025 yılında sıkı bir vergi denetim sürecine girdi. 2025 itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaret yapan tüm işletmeleri ve bireysel satıcıları, cirosu ne olursa olsun, otomatik analiz sistemleriyle izlemeye başladı. Uzmanlar, dijitalleşme sürecini tamamlamayan işletmeler ve bireysel satıcılar, hem yüksek cezai yaptırımlar hem de sürdürülebilirlik açısından ciddi risklerle karşı karşıya kaldığını açıkladı. BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, sektördeki son gelişmeleri ve işletmelerin dikkat etmesi gereken noktaları kapsamlı şekilde değerlendirdi.

"Kayıt dışı satış şüphesi olan işlemler, anlık tespit edilip inceleniyor"

Fatura eksikliği ve belge uyuşmazlığını düzenlemeyen işletmelere, geçmiş yıllara dönük yüksek miktarda para cezası kesilebileceğini ifade eden BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, "Artık sadece büyük firmalar değil, küçük ölçekli satıcılar da aynı titizlikle denetleniyor. Ayda birkaç bin lira ciro yapan bir kişi de, milyonluk işlem hacmine sahip bir şirket de, yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmek zorunda. Özellikle kayıt dışı satış şüphesi olan işlemler, anlık tespit edilip inceleniyor. Fatura eksikliği, belge uyuşmazlığı veya zamanında düzenlenmeyen irsaliyeler, geçmiş yıllara dönük ciddi para cezalarına neden olabiliyor" dedi.

"Geçmişe dönük incelemelerle daha ağır yaptırımlar doğurabiliyor"

CEO İbrahim Bayır, GİB'nin 2024 verilerinde e-ticaret sektöründe sadece bir yılda vergisi ödenmeyen 44,5 milyar liralık gelir tespit edildiğini belirtti. Vergisi ödenmeyen bu rakamların sektör için dönüm noktası olduğunu dile getiren Bayır, "Platform gelirleri, banka hareketleri ve sanal pos işlemleri artık otomatik çapraz kontrol ediliyor. Vergi beyanı ile gerçek gelir arasındaki farklılıklar anında tespit edilebiliyor. Hatalı veya eksik beyanlar, sadece para cezası değil, aynı zamanda geçmişe dönük incelemelerle daha ağır yaptırımlar doğurabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bu da iş ortakları ve müşteriler nezdinde güveni artırıyor"

Bayır, dijitalleşmeyen işletmelerin karşılaşabileceği riskleri şöyle açıkladı: "Dijital altyapısı olmayan işletmeler, hem denetimlerde yüksek ceza riskiyle karşı karşıya kalıyor hem de operasyonel süreçlerinde ciddi zaman ve kaynak kaybı yaşıyor. e-Fatura ve e-arşiv entegrasyonları sayesinde hata oranı minimuma iniyor, süreçler hızlanıyor ve finansal veriler anlık olarak takip edebilir. Bu da iş ortakları ve müşteriler nezdinde güveni artırıyor."

"Manuel yöntemlerle çalışan satıcılar için sürdürülebilirlik imkansız hale gelecek"

İbrahim Bayır, Türkiye'de e-ticaret yapan yüz binlerce küçük satıcı bulunduğunu ve önemli bir kısmı hala kağıt fiş veya elden fatura düzenlendiğini söyledi. Bu satıcıların gelecekte büyük kayıplar yaşayabileceğini belirten Bayır, "Denetimler sıkılaştıkça, manuel yöntemlerle çalışan satıcılar için sürdürülebilirlik imkansız hale gelecek. Yasal uyumu zamanında sağlayan, gelir-gider takibini dijital ortamda yöneten işletmeler ise rekabette bir adım öne geçecek. Uyum sürecini erteleyenler değil, hazırlıklı olanlar ayakta kalacak" diye konuştu.

"Yanlış veya eksik KDV beyanı, geçmişe dönük ciddi cezalara yol açabilir"

Güncel mevzuata dair bilgiler veren Bayır, "2025'te yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte, e-ticaret yapan tüm işletmelere, (Bir önceki yıl ciroları 500 bin TL ve üzeri ise) e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamalarına geçişi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, platformlar üzerinden yapılan satışlarda KDV beyanı ve tahsilatı, GİB tarafından otomatik izleniyor. Yanlış veya eksik KDV beyanı, geçmişe dönük ciddi cezalara yol açabilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi E-Ticarette Dijitalleşme Zorunlu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Nazan Öncel ’Yakışıklı güvenlik’’ ile video çekti, tepkiler gecikmedi Nazan Öncel 'Yakışıklı güvenlik'' ile video çekti, tepkiler gecikmedi
Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Filistin’in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze’de insani yardım beklerken öldürüldü Filistin'in eski milli futbolcusu Al-Obaid, Gazze'de insani yardım beklerken öldürüldü

12:43
Yer: Kocaeli Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
18:22
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
18:21
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı
'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
18:06
ABD’den Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
18:02
Gana’da askeri helikopter düştü: 8 ölü
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
17:49
İstanbullular dikkat Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
17:44
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
17:33
Babacan’dan “sahte diploma“ skandalına sert tepki
Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
17:30
Fenerbahçe’den yılın takası
Fenerbahçe'den yılın takası
17:09
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 13:14:20. #7.12#
SON DAKİKA: E-Ticarette Dijitalleşme Zorunlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.