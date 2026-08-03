CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin - Son Dakika
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CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin

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CHP, TBMM Başkanlığı'na dikkat çeken bir başvuru yaptı. Başvuruda, CHP'den ayrılan Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin kullandığı tüm oda ve koridorların kendilerine verilmesini istedi. Başvuruda, "Milletvekili sayısındaki değişim Genel Kurul sıralarını ve hizmet ihtiyacının ölçüsünü etkiler; ancak siyasi partilere tahsisli mevcut grup mekanlarının yeni partiye kendiliğinden geçmesini sağlayan bir halefiyet kuralı oluşturmaz" ifadeleri yer aldı.

CHP, partiden ayrılarak yeni parti kuran Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin TBMM’de kullandığı oda ile koridorların kendilerine iade edilmesi için TBMM Başkanlığı’na başvurdu. Başvuruda, ayrılan milletvekillerinin eski partilerine ait fiziki alanları doğrudan devralamayacağı vurgulandı.

"CHP'NİN GRUP KATI, KURUMSAL DEVAMLILIK KAPSAMINDA KORUNMALIDIR"

Meclis idaresine sunulan dilekçede, milletvekili sayısındaki değişimin sadece Genel Kurul’daki oturma düzenini etkileyebileceği, parti alanlarının kendiliğinden yeni oluşuma geçmesini sağlayan bir kural bulunmadığı ifade edildi. CHP, geçmişte kendisine tahsis edilen tüm grup mekanlarının yeniden partiye verilmesini talep etti.

"CHP'nin halen kullanımında bulunan grup katı, grup başkanvekili odaları, toplantı ve destek birimleri CHP'nin kurumsal devamlılığı kapsamında korunmalıdır" talebinde bulunulan başvuruda, şu ifadeler yer aldı: 

"Mevzuat, çalışma mekânlarının düzenlenmesini TBMM idaresine verir; otomatik intikal veya 'çoğunluk hangi taraftaysa oda onundur' şeklinde bir kural yoktur.

"TBMM'DEKİ MEKANLAR PARTİ MALVARLIĞI DEĞİLDİR"

Genel Kurul oturma düzeni ile bina içindeki idari mekân tahsisi aynı işlem değildir. İlkinde siyasi ağırlık ve görünürlük, ikincisinde kamu hizmetinin sürekliliği, fiziki imkân ve idari karar öne çıkar.

Belgelenmiş güçlü uygulamalarda yeni gruplar için yeni/ayrı yer bulunmuş, bölme-inşaat yapılmış, dağınık veya aşamalı çözüm uygulanmıştır.

TBMM çatısı altında siyasi partilerin hizmetine ayrılmış mekanlar parti malvarlığı değildir; milletvekilleriyle birlikte 'göç eden' bir hak niteliği de taşımaz.

CHP'ye özgülenmiş mevcut kullanımın korunması mülkiyet iddiası değil; devam eden kurumsal muhataplık, hizmet sürekliliği ve istikrarlı idari uygulama talebidir.

"KENDİLİĞİNDEN HALEFİYET HAKKI DOĞURMAZ"

Yeni grup oluşması, eski partinin oda ve koridorları üzerinde kendiliğinden halefiyet hakkı doğurmaz. Önceki uygulamalarda böyle bir otomatik devir mekanizması söz konusu değildir.

Yeni grubun çalışma ihtiyacı TBMM Başkanlığınca ayrıca karşılanır. Saadet 2023'te yeni koridor belirlenmiş ve odalar boşaltılmış; ANAVATAN 2005'te eski FP odaları ile kurumsal görevlerde kullanılan odalar yeniden tahsis edilmiştir.

'Kaynak parti her durumda mevcut odalarını muhafaza eder' şeklinde yazılı ve mutlak bir kural yoktur. Ancak, yeni grubun, ayrıldığı partinin odalarını otomatik olarak isteme hakkı bulunduğunu gösteren hiçbir TBMM uygulaması da söz konusu değildir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ŞU ÜLKEYE ZERRE KADAR FAYDANIZ YOK 12 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Selo senin çokmu var.. Niye kızıyorsun KK ya nede olsa uzunun kankası. 7 5 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    tabi tabi tabi ,emrin olur :) 4 1 Yanıtla
  • Aaarıza Muhabbetler !! Aaarıza Muhabbetler !!:
    çok doğru yeni partiysen sıfırdan başlamalısın 1 3 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Seçimlerde %5-6 genç oy verir sonra yok olur gider 3 0 Yanıtla
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