E9 Emisyon Grubu VIII. ve VII. Tertip Banknotlar Tedavüle Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

E9 Emisyon Grubu VIII. ve VII. Tertip Banknotlar Tedavüle Verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarıldığını duyurdu. Yeni banknotlarda imzalar değişirken, boyutlar ve görünümler önceki tertiplerle aynı kaldı. Yeni banknotlar, eski banknotlarla birlikte kullanılacak.

05.04.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
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E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı belirtildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği bildirilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı ifade edildi.

Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi E9 Emisyon Grubu VIII. ve VII. Tertip Banknotlar Tedavüle Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: E9 Emisyon Grubu VIII. ve VII. Tertip Banknotlar Tedavüle Verildi - Son Dakika
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