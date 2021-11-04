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EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı - Son Dakika

EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı

04.11.2021 11:52
EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Raporda, Türkiye'nin 2021 büyüme beklentisi 2021 için yüzde 5,5'ten yüzde 9'a yükseltilirken, 2022 yılı için yüzde 4'ten yüzde 3,5 seviyesine revize edildi.

EBRD'nin faaliyette olduğu tüm bölgelerdeki ekonomik büyüme öngörüsünün 2021 için 1,3 puanlık artışla yüzde 5,5'e çıkarıldığı, 2022 için ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 3,8'e düşürüldüğü belirtilen raporda, Orta Asya ülkelerinin 2021 büyümesinin 0,4 puan artırılarak yüzde 4,9, 2022 için de 0,3 puanlık yükselişle yüzde 4,8 seviyesine çıkarıldığı kaydedildi.

Raporda, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin yıl sonu ekonomik büyüme tahmininin 0,4 puanlık artışla yüzde 5,2'ye, 2022 tahmininin ise 0,1 puanlık yükselişle yüzde 4,7'ye çıkarıldığı aktarılan raporda, Doğu Avrupa ve Kafkas bölgesinin 2021 büyüme tahmininin 0,8 puanlık artışla yüzde 3,6'ya yükseltildiği, 2022 büyüme beklentisinin ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 2,9'a indirildiği belirtildi.

Raporda, Güneydoğu Avrupa Birliği ülkelerine ilişkin yıl sonu büyüme öngörüsünün 1,5 puanlık artışla yüzde 6,7, 2022 büyüme öngörüsünün ise 0,7 puanlık düşüşle yüzde 4,3'e revize edildiği kaydedildi.

Rusya'nın büyüme beklentisi yüzde 4,2'ye çıkarıldı

EBRD raporunda, Güney ve Güneydoğu Akdeniz bölgelerinin 2021 büyüme tahmininin 0,7 puanlık artışla yüzde 4,2'ye çıkarıldığı, 2022 büyüme öngörüsünün de 0,2 puanlık düşüşle yüzde 4,4'e indirildiği bildirildi.

Raporda, Rusya'nın 2021 büyüme beklentisinin 1 puan artırılarak yüzde 4,3'e yükseltildiği, 2022 büyüme tahmininin ise değiştirilmeyerek yüzde 3 seviyesinde bırakıldığı kaydedildi.

Raporda, EBRD'nin faaliyette bulunduğu tüm bölgelerin 2021 büyüme tahmininin 1,5 puanlık artışla yüzde 5,5 seviyesine yükseltilmesine karşın gelecek dönemdeki olası ekonomik risklere işaret edildi.

Salgın kaynaklı vaka artışları, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve enflasyonist baskıların olası risk unsurları arasında yer aldığı belirtilen raporda, emtia fiyatlarındaki artış, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının EBRD'nin faaliyette olduğu bazı ülkelerde enflasyon artışına neden olduğu vurgulandı.

"Bu acı tatlı bir iyileşme"

EBRD Başekonomisti Beata Javorcik, rapora ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Bu acı tatlı bir iyileşme. 2021'in ilk yarısı güçlü bir toparlanma getirdi ancak şimdi endişelenmek için artan bir neden görüyoruz. Yüksek emtia fiyatları ihracatçılara fayda sağlarken, ithalatçıların ticaret dengeleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Kış dönemine girerken uygun fiyatlı enerji arzı, özellikle hükümetlerin hareket payı sınırlı olduğu için ciddi bir endişe haline geliyor."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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