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EBSO Başkanı Yorgancılar'dan, faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

EBSO Başkanı Yorgancılar'dan, faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması

29.11.2021 18:08
EBSO Başkanı Yorgancılar'dan, faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yüksek faizle yatırım yapmanın mümkün olmadığını, düşük faizin yanında enflasyonun da düşürüldüğü bir ortamda yatırımların büyük ölçekte artacağını belirtti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yüksek faizle yatırım yapmanın mümkün olmadığını, düşük faizin yanında enflasyonun da düşürüldüğü bir ortamda yatırımların büyük ölçekte artacağını belirtti.

Oda'nın kasım ayı meclis toplantısı, 2020 şubat ayından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleşti.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda hibrit olarak düzenlenen toplantıda, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yorgancılar, salgın nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yeniden kapanmaya varan kararlar aldığını söyledi.

Almanya'da bazı fuarların iptal edildiğine dikkati çeken Yorgancılar, artan vaka sayılarına göre fuarların tamamen iptal edilmesinin de beklendiğini dile getirdi.

Küresel ekonomik göstergelerden olan Baltık Kuru Yük Endeksi'nin eylülden kasıma kadar yaklaşık yüzde 50 düştüğüne vurgu yapan Yorgancılar, "Bu düşüşe rağmen konteyner fiyatları düşmüyor. Bir diğer husus Uzak Doğu'dan verdiğimiz siparişlerin yükleme terminleri 6-8 ay sonraya veriliyor. Sebep enerji krizi. Haftanın belirli günlerinde çalışıyorlar enerji olmadığı için. Maliyetler yükseldi, arz azaldı, talep arttı. Uzak Doğu'da ham madde sıkıntısı olduğu belli." diye konuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararlarını da değerlendiren Yorgancılar, faizlerin düşmesinin yatırımlar için gerekli olduğunu kaydetti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi faizlerin düşmesi çok önemli. Sonuna kadar da destekliyorum. Yatırım ortamının yapılabilmesi için faizler düşmeli Türkiye'de. Yüksek faizle yatırım yapabilmek söz konusu değil. Ama biz düşük faizle düşük enflasyonu da becerebilirsek o zaman başarılı oluruz. Faiz düştüğü zaman sanayici yatırım yapar. Faiz oranları yüzde 9-10 olsa enflasyon da yüzde 11 olsa Türkiye'de yatırım patlar. Sanayicinin tek sıkıntısı öngörülebilirlik sisteminin oluşması. Yani yarın döviz ne olacak diye düşünmemeliyim."

Yorgancılar, elektrik ve doğal gaza gelen zamların da sanayiciyi zorladığını ifade etti.

"Bunlar geçecek"

Yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin karamsarlığa gerek olmadığını da belirten Yorgancılar, şu görüşleri paylaştı:

"Atatürk'ün söylediği gibi, umudu hiçbir zaman yitirmedim. Umudunu yitiren kaybetmeye mahkumdur. Bunlar geçecek. Moral bozmanın kimseye faydası yok. İş adamlığı bugünlerde belli olur. Hesabını kitabını bilirsen, bankadan aldığın paraları yatta, katta, arabada harcamadıysan, işine harcadıysan o borcu ödersin."

EBSO Başkanı Yorgancılar'dan, faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması
EBSO Başkanı Yorgancılar'dan, faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması

Ender Yorgancılar, Yatırım, Faiz, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EBSO Başkanı Yorgancılar'dan, faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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