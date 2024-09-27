EBSO Gazetecilik Yarışması Mansiyon Ödülü

Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO) Aytaç Sefiloğlu 25. Gazetecilik Yarışması'nda, AA İzmir Bölge Müdürlüğü Kıdemli Foto Muhabiri Mahmut Serdar Alakuş, mansiyona layık görüldü.
EBSO'dan yapılan açıklamaya göre ekonomi gazeteciliğini teşvik etmek amacıyla merhum ekonomi gazetecisi Aytaç Sefiloğlu adına düzenlenen yarışma sonuçlandı.
AA Kıdemli Foto Muhabiri Mahmut Serdar Alakuş'un "Orkinos ihracatı 40 milyon dolar döviz getirdi" başlıklı çalışmasıyla mansiyon aldığı yarışmada Ekonomi Gazetesi'nden Duygu Göksu "Ege'nin limanları yatırım bekliyor" ve TRT'den Bülent Güler "Avrupa'nın itfaiye araçları Türkiye'den" eseriyle ödüle layık görüldü.
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