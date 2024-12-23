ECB Başkanı: Enflasyon Hedefine Yaklaşıyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

ECB Başkanı: Enflasyon Hedefine Yaklaşıyoruz

Lagarde, ECB'nin enflasyon hedefinin %2'ye ulaşmasına yakın olduğunu açıkladı.

23.12.2024 13:47
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin Avro Bölgesinde enflasyon hedefine ulaşmaya yakın olduğunu bildirdi.

Lagarde, Financial Times'ın podcast yayınında ekonomiyi ve ECB'nin para politikasını değerlendirdi.

"Enflasyonu orta vadede yüzde 2'ye sürdürülebilir bir şekilde getirdiğimizi ilan edebileceğimiz noktaya çok yaklaşıyoruz." diyen Lagarde, hizmetler sektöründeki enflasyon konusunda çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Lagarde, "Biliyorsunuz, son rakamlarımıza göre enflasyon yüzde 2,2 seviyesinde. Ancak hizmetler sektörü hala yüzde 3,9'da ve neredeyse hiç hareket etmiyor. Yüzde 4 civarında dalgalanıyor." dedi.

Öte yandan, ECB Başkanı Lagarde, 16 Aralık'ta, ocakta daha fazla faiz indirimi sinyali vererek, "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse, gidişat netleşecek ve faiz oranlarının daha da düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bu arada, geçen hafta ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf bir ekonomi göz önüne alındığında gelecek yıl daha fazla faiz indirimi sinyali vermişti.

ECB Başekonomisti Philip Lane, 20 Kasım'da enflasyonda son gelişmeler ışığında ECB'nin faiz oranlarını kısıtlayıcı bir seviyede tutmak zorunda olmadığını belirtmişti.

Lane, "Şu anda gördüğümüz, enflasyon dinamiklerinin gelecekte yüzde 2 seviyesine doğru hareket etme olasılığının daha yüksek olduğudur." ifadesini kullanmıştı.

ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü.

Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten 3'e indirmişti.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak'ta (2025) yapılacak.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Başkanı: Enflasyon Hedefine Yaklaşıyoruz - Son Dakika

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