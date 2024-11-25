ECB Ekonomisti'nden Faiz İndirimi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ECB Ekonomisti'nden Faiz İndirimi Uyarısı

Philip Lane, para politikasının uzun süre kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini vurguladı.

25.11.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ekonomiyi desteklemek için para politikasının çok uzun süre kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini belirtti.

Lane'nin Fransız ekonomi gazetesi Les Echos'daki röportajı ECB'nın internet sitesinde yayınlandı.

Ekonomiyi desteklemek için daha fazla faiz indirimi çağrısında bulunan Lane röportajında, para politikasının çok uzun süre çok kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini, aksi takdirde ekonominin yeterince büyüyemeyeceğini ve bu kez de düşük enflasyon sorununun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Lane, faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda ECB yöneticilerinin sözde yönlendirmelerini tekrarlayarak, "Belirli bir hız için önceden taahhütte bulunmuyoruz ancak zaman içinde faizlerin düşürülmesi gerekecek." dedi.

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun ECB tarafından belirlenen hedefe doğru ilerlemeye devam edeceğini belirten Lane, enflasyonu ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefine kalıcı olarak geri getirilmesinin "son aşamasının büyük bir kısmının" 2025'te gerçekleştirileceğini kaydetti.

Lane, ABD'de başkan seçilen Başkan Donald Trump'ın planladığı korumacı politikaların Avro Bölgesi ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin boyutu konusunun ise korumacılığın ne kadar yaygın olacağına ve ne kadar hızlı uygulanacağına bağlı olacağını belirtti.

Philip Lane, "Geniş bir senaryo yelpazesi bulunmaktadır. Eğer tarifelerdeki artış hızlı ve evrensel olursa, Avrupalı firmaların hazırlanmak için çok az zamanı olacak ve büyük bir aksaklık riski çok yüksek olacaktır." uyarısında bulundu.

ECB, 17 Ekim'de piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Banka, mali piyasalar için çok önemli olan ve bankaların kısa vadede ECB'ye fazla mevduatlarını ilettikleri hesaplara ilişkin faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 3,25'e çekmişti.

ECB yetkilileri, enflasyonu zamanında yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutacağını açıklamıştı.?

Bir sonraki faiz toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek bankanın, bu toplantıda 25 baz puanlık 4. faiz indirimini yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Ekonomisti'nden Faiz İndirimi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
21:13 Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti Mermer ocağında heyelan faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 15:34:00. #1.12#
SON DAKİKA: ECB Ekonomisti'nden Faiz İndirimi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.