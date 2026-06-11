ECB Faiz Kararı Öncesi Avrupa Piyasalarında Belirsizlik - Son Dakika
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ECB Faiz Kararı Öncesi Avrupa Piyasalarında Belirsizlik

11.06.2026 11:03
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Avrupa borsaları, ECB'nin faiz kararı öncesinde dalgalı bir seyir izliyor. Almanya ise negatif ayrışıyor.

Avrupa borsalarında, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesinde Almanya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleriyle risk iştahı azalırken Orta Doğu gerilimlerinde yeni perde, piyasalarda belirsizliği artırarak yatırımcıların karar almasını güçleştiriyor.

Bölgede ABD ve İran unsurlarının çatışma iklimine geri dönebileceği ve savaşın yeni aşamasında tarafların daha sertleşebileceği endişeleri piyasalarda risk fiyatlamalarının sürmesine yol açıyor.

Avrupa piyasalarında, ECB'nin bugün alacağı para politikası kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında olacak.

Bankanın bugünkü toplantısında faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken bankanın faiz indirim beklentileri 2027 Mart ayından 2027'nin ortalarına ötelendi. ECB'nin yeni ekonomik projeksiyonlarında büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar yapması bekleniyor.

Öte yandan Avrupa'da ekonomik aktivitenin zayıf seyretmesi nedeniyle faiz artırımının zamanlamasına ilişkin soru işaretleri de gündemdeki yerini koruyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 619 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 10.288 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 24.180 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 50.288 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.179 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 18.245 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB Faiz Kararı Öncesi Avrupa Piyasalarında Belirsizlik - Son Dakika

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