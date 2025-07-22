Ecogreen Enerji, 76,7 Milyon Euro Finansman Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ecogreen Enerji, 76,7 Milyon Euro Finansman Anlaşması İmzaladı

Ecogreen Enerji, 76,7 Milyon Euro Finansman Anlaşması İmzaladı
22.07.2025 11:40
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Ecogreen Enerji Holding, yenilenebilir enerji projeleri için Alman bankayla 76,7 milyon Euro anlaşma yaptı.

Türkiye'de lisanslı; güneş, biyogaz ve biyokütle enerji santrali portföyüne sahip tek enerji şirketi olan Ecogreen Enerji Holding, Alman Aka European Export Trade Bank ile 76,7 milyon Euro tutarında finansman sözleşmesi imzaladı.

Ecogreen Enerji Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütme hedefi doğrultusunda Almanya merkezli Aka European Export Trade Bank ile 76,7 milyon Euro tutarında yeni bir finansman anlaşması gerçekleştirdi. Euler Hermes destekli ve 17 yıl vadeli olarak planlanan anlaşma, bankanın CEO'su Marck Wengrzik, İhracat ve Acente Finansmanı Başkanı Matthias Wietbrock ve Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu arasında imzalandı.

Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, yaptığı açıklamada; "Finansman kapsamında hayata geçirilecek yenilenebilir enerji yatırımları, Ecogreen Enerji Holding'in kurulu gücünü ve teknik-operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artırırken; aynı zamanda Türkiye'nin temiz enerji üretim potansiyelini güçlendirerek enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu stratejik adım, şirketin yenilenebilir enerji sektöründeki uzun vadeli büyüme stratejisini destekleyen ve istikrarlı yatırım yaklaşımını somut biçimde ortaya koyan önemli bir ilerleme aşamasıdır.

Ecogreen Enerji Holding, bu kapsamlı finansman anlaşmasıyla birlikte yenilenebilir enerji alanındaki liderliğini pekiştirirken; ekonomik, çevresel ve toplumsal fayda üretme yönündeki taahhüdünü de güçlendirmektedir. Önümüzdeki dönemde de enerji dönüşümüne yön veren projelere öncülük etmeye, güçlü finansal yapısıyla ülke ekonomisine ve enerji altyapısına değer katmaya kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ecogreen Enerji, 76,7 Milyon Euro Finansman Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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