EcoMod 2024 Konferansı İzmir'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

EcoMod 2024 Konferansı İzmir'de Gerçekleşti

EcoMod 2024 Konferansı İzmir\'de Gerçekleşti

Dünyanın pek çok ülkesinde küresel ekonomik modelleme çalışmaları yürüten EcoMod kuruluşu tarafından her yıl farklı bir ülkede yapılan Uluslararası Ekonomik Modelleme ve Veri Bilimi Konferansı EcoMod 2024, bu sene Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleşti. 24 yıldır aralıksız devam eden, 40 ülkeden ekonomi alanında çalışmalar yapan çok sayıda akademisyenin katıldığı, 34 ayrı panelde, 150 aktif sunumun gerçekleştiği EcoMod 2024 Ekonomi Konferansı, İzmir Çeşme'de düzenlendi. Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde ve İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş Özdemir'in koordinatörlüğünde gerçekleşen konferansta alanında başarılı çalışmalara imza atan akademisyenler ve dünyaca ünlü ekonomik modelleme teorisi uzmanları sunumlar yaptı.

16.07.2024 09:25
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Dünyanın pek çok ülkesinde küresel ekonomik modelleme çalışmaları yürüten EcoMod kuruluşu tarafından her yıl farklı bir ülkede yapılan Uluslararası Ekonomik Modelleme ve Veri Bilimi Konferansı EcoMod 2024, bu sene Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleşti.

24 yıldır aralıksız devam eden, 40 ülkeden ekonomi alanında çalışmalar yapan çok sayıda akademisyenin katıldığı, 34 ayrı panelde, 150 aktif sunumun gerçekleştiği EcoMod 2024 Ekonomi Konferansı, İzmir Çeşme'de düzenlendi. Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde ve İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş Özdemir'in koordinatörlüğünde gerçekleşen konferansta alanında başarılı çalışmalara imza atan akademisyenler ve dünyaca ünlü ekonomik modelleme teorisi uzmanları sunumlar yaptı.

Eekonomi bilimine katkı

Prof.Dr. Durmuş Özdemir bu kapsamda bir bilimsel konferansa ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, EcoMod ile ilgili şu bilgileri verdi: "EcoMod 25 yıldır farklı ülkelere ekonomik modelleme ve danışmanlık yapan bir kurum. Dünya çapında 120 ülkede üyesi bulunuyor. Avrupa'da Prag, Amerika'da Washington DC ve Asya'da Singapur olmak üzere 3 kıtada ekonomik modelleme okulları var. Zaman zaman Güney Afrika'da da eğitimler yapılıyor. Yılın belli zamanlarında bu okullarda o kıtadaki ülkelerden gelen akademisyen, merkez bankası çalışanları, IMF ve Dünya Bankası uzmanları ya da ekonomi teorisyenlerine bu eğitimler düzenleniyor. EcoMod'un üçüncü faaliyet alanı da bu yıl İzmir'de düzenlediğimiz EcoMod konferansları. 24 yıldır aralıksız bu konferanslarda ekonomik modelleme bilimine katkı sağlamak için bir araya geliyoruz."

Bu sene 24'cüsü İzmir'de yapılan EcoMod 2024 Konferansı'nın oldukça verimli geçtiğini anlatan Prof.Dr. Durmuş Özdemir, "Bu yılki konferansta 40 ülkeden çok sayıda akademisyen ağırladık. 220 tebliğ aldık. 150 aktif sunum gerçekleşti. Hibrit bir konferans oldu. Konferansın açılış günü London School of Economics'ten Paul de Grauwe, kapanışta ise Santa Clara Üniversity'den Serguei Maliar gibi dünyaca ünlü iki ekonomi modelleme teorisi uzmanı sunum gerçekleştirdi" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi EcoMod 2024 Konferansı İzmir'de Gerçekleşti - Son Dakika

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