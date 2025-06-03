Eczacıbaşı Holding, Şişli\'deki ofis binasını 2,25 milyar TL\'ye sattı

Eczacıbaşı Holding'den dev satış hamlesi geldi. Holding, İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Levent semtinde bulunan '193 Ofis Binası'nı sattığını duyurdu.

REKOR BEDEL

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (ECILC) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, satışın 2,25 milyar TL karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

193 Ofis Binası

FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ BEKLENMİYOR

Açıklamada, satış işleminin şirketin ilgili dönem finansal tablolarında önemli bir etki yaratmasının beklenmediği de belirtildi.

ECILC'den KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. (*) Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir."