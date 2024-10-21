Eczacıbaşı'nın Afet Platformu İlk Çalıştayını Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Eczacıbaşı'nın Afet Platformu İlk Çalıştayını Düzenledi

Eczacıbaşı\'nın Afet Platformu İlk Çalıştayını Düzenledi

Eczacıbaşı Holding, Afet Platformu'nun ilk çalıştayında yapay zeka destekli çözümleri tanıttı.

21.10.2024 11:00
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Eczacıbaşı Holding ve Kanyon Yönetimi iş birliğiyle geliştirilen Afet Platformu'nun ilk çalıştayını düzenledi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte platformun yenilikçi çözümleri tanıtıldı, ardından yapay zeka destekli veri analitiği araçlarıyla sunulan demo gösterimi yapıldı.

Türkiye Bilişim Vakfı çatısı altında Başlangıç Noktası, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Eczacıbaşı Holding ve Kanyon Yönetimi iş birliğiyle geliştirdiği Afet Platformu'nun ilk çalıştayını, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı'nın katılımıyla Kanyon Ofisleri'nde gerçekleştirdi. Etkinlikte, şirketlerin afet yönetimi ve iş sürekliliğini destekleyen platformun yenilikçi çözümleri tanıtılırken, yapay zeka destekli veri analitiği araçlarıyla sunulan demo gösterimi yapıldı.

Çalıştay teknoloji, finans, inşaat, perakende sektörlerinin yanı sıra sağlık, eğitim ve lojistik alanlarından geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, afet senaryoları üzerinden platformun işlev ve faydaları değerlendirildi. Afet öncesi, anı ve sonrasını bütünsel bir yaklaşımla ele alan Platformun, çalışanlar, şirket varlıkları, tedarik zinciri ve toplumun dayanıklılığına veri odaklı bir çözüm oluşturması amaçlanıyor.

PİLOT UYGULAMA KANYON AVM'DE

Afet Platformu'nun ilk pilot uygulaması, insan trafiği ve ticari yoğunluğuyla öne çıkan Kanyon AVM'de gerçekleştiriliyor. Platformun gerçek ortamda test edilmesi ve geri bildirimlerle geliştirilmesi amacıyla yürütülen bu yöntem, geniş çapta uygulanabilirliği değerlendirmek için ilk adımlardan biri. 2024 yılı sonunda test sürecinin tamamlanması ve 2025 itibarıyla yaygın kullanıma geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Kanyon AVM, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Finans, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eczacıbaşı'nın Afet Platformu İlk Çalıştayını Düzenledi - Son Dakika

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