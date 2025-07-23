Edenred Türkiye\'den Sosyal Sorumluluk Projesi

Yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren Edenred Türkiye, "Ideal Day" ve "Ideal Week" etkinlikleri kapsamında LÖSEV, Derin Yoksulluk Ağı ve Türk Eğitim Derneği'ne destek sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred Türkiye çalışanları, 45 ülkede eş zamanlı düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine katılarak kurumsal dayanışma örneği sergiledi.

Etkinliğin bu yılki teması "İdeal İnsan, İdeal Dünya, İdeal Gelişim" olarak belirlendi. Tüm mesaisini bu etkinliğe ayıran Edenred Türkiye ekibi, bir hafta boyunca farklı projelere dahil oldu.

Hafta boyunca her gün farklı bir sosyal sorumluluk etkinliğine katılan çalışanlar, ana gün olan "Ideal Day" kapsamında LÖSEV'e odaklandı. "Küçücük Bir Koli, Kocaman Bir Umut" temasıyla lösemili çocuklar için hazırlanan gıda kolileri ailelere ulaştırıldı.

"Paylaşınca Hayat Bulsun: Her Eşya Bir Umut, Her Umut Bir Tebessüm" projesi çerçevesinde ise toplanan giysi, kırtasiye ve kitaplar yaş gruplarına göre ayrıldı, ütülenerek paketlendi ve 25 koli halinde Derin Yoksulluk Ağı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara gönderildi.

Ayrıca çalışanlar, "Helpsteps" uygulaması üzerinden adım bağışı yaparak Türk Eğitim Derneği'nin Tam Eğitim Bursu projesine dijital ortamda katkı sundu.

"Kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek sağlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO) İpek Baylav, "İdeal İnsan, İdeal Dünya, İdeal Gelişim' felsefeleri doğrultusunda 45 ülkede sosyal faydayı önceleyen adımlar attıklarını belirtti.

Baylav, bu yıl 9'uncusu düzenlenen etkinlik kapsamında dünya genelinde 12 binden fazla Edenred çalışanının yerel topluluklara ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara gönüllü olarak destek sunduğunu aktararak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye olarak ise tüm çalışanlarımızın yüzde 100 katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı projenin parçası olmak bizleri gururlandırıyor. LÖSEV'de geçirdiğimiz Ideal Day'imiz, Rüya Takımımızla birlikte lösemili çocuklarımız için yaptığımız her küçük hareketin büyük bir değişimin parçası olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tür projeler, sadece toplumsal fayda yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanlarımızın birbirleriyle olan bağlarını da güçlendiriyor."