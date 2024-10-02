Edenred Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Başarısı

Ekonomi

Edenred Türkiye, sürdürülebilirlik projelerinin sonuçlarını ve yeni hedeflerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te karbon salınımını yüzde 87, elektrik tüketimini yüzde 57, su tüketimini ise yüzde 49 azaltmayı başaran markanın 2025 hedeflerinin başında, araç filosunu tamamen hibrit veya elektrikli versiyonlara çevirmek ve tüm Edenred çalışanlarını en az bir kurumsal sosyal sorumluluk projesine dahil etmek yer alıyor.

Türkiye'de 35 binden fazla kurumsal müşterisinin 2 milyon çalışanına, üyesi olan 70 bin restoran ve kafe aracılığıyla hizmet veren Edenred, tüm faaliyetlerini "İdeal İnsan, İdeal Dünya ve İdeal Gelişim" kavramları üzerine inşa ediyor.

Şirket çalışanları, "İdeal Gün" projesi kapsamında bir tam iş günlerini seçtikleri sosyal sorumluluk projesine destek vermeye ayırıyor.

2017'de başlayan Edenraid projesinde ise sosyal sorumluluk dernekleri ve onlara destek olan kuruluşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilerek tüm çalışanlar, iyi bir amaç adına birlikte koşmaya, yürümeye veya bisiklet sürmeye teşvik ediliyor.

Her iki projeyle bugüne kadar 100'den fazla çalışan, daha yaşanabilir bir gelecek için toplam 1585 saat sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulundu.

İstanbul'da yer alan ofislerini tamamen çevre dostu bir bakış açısıyla tasarlayan şirket, tüm çalışanlarını da bu amaca ortak ediyor. Bu kapsamda, çevre dostu ofiste masa altlarında çöp kovası bulunmuyor ve çalışanlar çöplerini ayrıştırarak ofisin belli alanlarında bulunan geri dönüşüm kutularına atıyor. Bu girişimle çalışanlar, atıkların yüzde 58'inin geri dönüşümünü sağladı.

Ayrıca mutfaklara ve ofisin belli kısımlarına yerleştirilen su arıtma sebilleri ve sadece cam bardak kullanımı sayesinde plastik tüketiminin de önüne geçiliyor.

Elektrik düğmelerinin ve klima kontrol panellerinin üzerine ihtiyaç olmadığında kapatılmasını hatırlatan notlar eklenmesiyle, tasarruflu kullanımın günlük hayata yayılmasına ve yaygınlaştırılmasına çalışılıyor.

Tüm kartlarını yüzde 100 geri dönüştürülebilir çevre dostu malzemeden üreten şirket, fiziksel kartlara bir alternatif olarak 2020'de hayata geçirdiği "Dijital Kart" ile plastik ayak izini azaltıyor ve böylece plastik atık kaynaklı oluşan zararın önüne geçiyor.

Şirketin 2027 sürdürülebilirlik hedefleri arasında, dijital kart kullanımını yüzde 50'ye çıkarmak yer alıyor.

Ayrıca QR Kod, NFC gibi dijital ödeme çözümleri kartlara olan bağımlılığı azaltmakla birlikte kartlar kaybedildiğinde yeniden basım sorununu da ortadan kaldırıyor. Böylece yaklaşık yüzde 20 oranında daha az plastik kart basılıyor.

Toplumu çevre dostu alternatiflere teşvik eden bu girişimlerden kağıt tüketiminde e-imza uygulaması sayesinde yüzde 80, dijital sözleşme sayesinde yüzde 80 ve dijital broşürler sayesinde yüzde 65 azalma elde edildi.

"İki yıl üst üste en iyi 40 şirket arasında yer aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, "İdeal İnsan" ile başlayarak "İdeal Gelişim"e odaklandıklarını belirterek, bu süreçte teknolojiyi doğru kullanarak hedeflerini daha da büyüttüklerini ve önemli sonuçlar elde ettiklerini aktardı.

Başarılarının 2017'den beri sürdürdükleri "İdeal ESG" politikasının bir yansıması olduğuna dikkati çeken Boztepe, "Yeşil hareketliliğe öncelik verdiğimiz bu politika sayesinde Euronext CAC 40 ESG endeksinde iki yıl üst üste en iyi 40 şirket arasında yer aldık ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığımızı tescilledik. Kurum kültürümüzün temeline yerleştirdiğimiz çevre dostu dijital çözümlerle, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunarak karbon ayak izimizi sürekli olarak azaltmaya odaklanıyoruz. Tüm Edenred ülkelerinin 2026'ya kadar karbon salınımını yüzde 55 oranında azaltma hedefine yönelik attığımız adımlar, 'Beyond 22-25' stratejimizin de önemli bir parçası. 2023'te karbon salınımımızı yüzde 87 oranında azaltarak bu hedefe en büyük katkıyı sağlayan ülke olduk." açıklamasında bulundu.

2050'ye kadar "Net Sıfır Karbon" emisyonuna ulaşma hedefleri doğrultusunda yenilikçi teknolojiler ve enerji verimliliği projelerine yatırım yapacaklarını vurgulayan Boztepe, tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik uygulamalarını yaygınlaştırarak operasyonlarını dijitalleştirdiklerini kaydetti.

Boztepe, "Önümüzdeki dönemlerde, daha sorumlu ve çevre dostu davranışları teşvik eden dijital çözümler portföyümüzü çeşitlendirmeye ve Edenred Türkiye'nin her bir üyesinin en az bir kurumsal sosyal sorumluluk projesine katılmasını sağlamaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.