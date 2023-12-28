Edenred Türkiye Üst Yöneticisi ve Yöneticileri 2023 Altın Lider Ödülleri\'nde 3 Altın Ödül Aldı

Edenred Türkiye üst düzey yöneticileri, bu yıl üçüncüsü düzenlenen 2023 Altın Lider Ödüllerinde 3 altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred Türkiye, başarılarıyla ödül almaya devam ediyor.

Edenred Türkiye yöneticileri, Krea M.I.C.E tarafından düzenlenen ve 70 binden fazla çalışanın oy kullandığı organizasyonda, kendi kategorilerinde 2023'ün altın liderleri listesinde yer aldı.

Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, "En Beğenilen 50 CEO" listesinde, Edenred Türkiye Pazarlama ve SME Satıştan sorumlu CMO'su Zeynep Ege Dura, "En Beğenilen 50 CMO" listesinde, Edenred Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü İpek Baylav ise "En Beğenilen 50 CHRO" listesinde yer aldı.

"Liderlerin asli görevi cesur ve adil kararlar almak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Boztepe, liderlerin asli görevinin içinde bulundukları toplumun ve ekosistemin tüm paydaşlarını gözeterek, sürekli geliştirip dönüştürecek cesur ve adil kararlar almak olduğunu bildirdi.

Boztepe, "Herkes için katma değer yaratan bir ortam oluştururken kişisel ve kurumsal değerlerden taviz vermeden, insana, doğaya ve emeğe saygı göstermektir. Bu yolda bana eşlik eden bütün Edenredli yol arkadaşlarıma ve bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.