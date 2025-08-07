Edirne'de Kadınlardan Çikolata Kooperatifi - Son Dakika
Ekonomi

Edirne'de Kadınlardan Çikolata Kooperatifi

Edirne\'de Kadınlardan Çikolata Kooperatifi
07.08.2025 11:13
Edirne'de kadın girişimciler çikolata üretimiyle kooperatif oluşturarak büyük üretim yapmaya başladı.

Edirne'de Valilik desteğiyle İpsala Kaymakamlığınca başlatılan proje kapsamında çikolata üretimi konusunda eğitim alıp üretime geçen girişimci kadınlar, kooperatifleşip büyük miktarda üretim yapmaya başladı.

Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında kadınlara, geçen yıl çikolata üretimi eğitimi verildi.

Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerin ardından üretime başlayan kadınlar, artan talep doğrultusunda devlet desteğiyle üretim alanlarını büyüttü.

İpsala Çikolataları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında birleşip modern tesiste üretime geçen kooperatif üyeleri, kentin simgesi haline gelen İpsala pirinci ve Meriç yer fıstığı başta olmak üzere yöresel ürünleri çikolatayla buluşturuyor.

Ortaya çıkan el emeği çikolatalar, İpsala Sınır Kapısı başta olmak üzere zincir marketler ve kentin farklı noktalarında satışa sunuluyor.

Kurulduklarında günlük 10 kilogram çikolata üreten girişimci kadınlar, artan taleple üretimlerini yüzde 200'ün üzerinde artırarak 250 kilograma çıkardı.

Kadınlar, bu girişimle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de İpsala'nın lezzetlerinin marka değerini artırmayı hedefliyor.

En büyük avantaj sınır kapısı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, AA muhabirine, İpsala Sınır Kapısı'ndan her gün binlerce yolcunun geçiş yaptığını söyledi.

Yolcuların beraberinde hediyelik olarak götürecekleri ürünler üretmeyi amaçladıklarını belirten Sevgili, "Sınır kapımızdan yılda 2,5 milyon yolcu geçişi oluyor ve beraberinde hediyelik götürmek istiyorlar. İlçenin coğrafi işaretli İpsala pirinci satın alınıyor ama herkese hitap etmediğini gördük ancak çikolata herkese hitap ediyor. Biz de bu kapsamda kadınlarımızın ilgi gösterdiği çikolata eğitimi düzenledik. Profesyonel eğitim aldılar." dedi.

Sevgili, eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınların geçen yıl Kaymakamlığın Aile Destek Merkezi'ndeki atölyesinde üretime başladığını ifade etti.

Çikolatalara gelen talebin artmasıyla büyük üretim alanına geçildiğini anlatan Sevgili, şunları kaydetti:

"Çikolataların tadına bakan firma ve kurumlar ciddi şekilde talep vermeye başladı. Üretimin daha da artması ve talepleri karşılamak için bir proje hazırlandı. Trakya Kalkınma Ajansına sunulan proje kabul edildi ve makine siparişleri verildi. İpsala pirinci, Meriç yer fıstığı, Edirne'de üretilen bal ve diğer yöresel ürünler, hazırlanan çikolatalar hijyenik ortamda paketlenip satışa sunulacak. Pazar bulma açısından bir sıkıntımız yok. İpsala Sınır Kapısı'nda satış noktamız var. Zincir marketlerden biriyle anlaşmaya vardık ve ürün vermeye başladık. Hastane ve kamu binalarında satış yapılan bankomatlar var."

Vali Yunus Sezer'in kadın girişimciliğine önemli destekler verdiğine değinen Sevgili, Valilik öncülüğünde kurulan "edirneyoresel.com.tr" internet adresi üzerinden kooperatifler tarafından üretilen ürünlerin satıldığını dile getirdi.

"Kısa sürede büyüdük"

İpsala Çikolataları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hati Özkök ise çikolata eğitimleriyle başladıkları üretim serüvenlerinin güçlü ve başarılı şekilde ilerlediğini ifade etti.

Üretilen lezzetli çikolatalara güzel talep olduğunu aktaran Özkök, "Bu taleple birlikte Kaymakam Ömer Sevgili'nin desteğiyle kooperatif olmaya karar verdik. Kısa sürede büyüdük, küçük bir odadan atölyeye dönüştük. Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle daha da büyüyeceğiz. Bu sayede daha çok üretim yapabileceğiz." dedi.

Çikolatalarda yerel ürünlere önem verdiklerini vurgulayan Özkök, "İpsala pirincinden elde edilen pirinç patlağı, Meriç yer fıstığı, Karaağaç ceviziyle güzel çikolatalar yapıyoruz. Amacımız büyümek. Şu an 7 kişi çalışıyoruz. Hedefimiz, daha büyük işletmeye dönüşmek." diye konuştu.

"Aile bütçeme katkıda bulunuyorum"

Kooperatif üyesi ve çikolata üretim şefi Ayşe Yurtçu ise aldığı eğitimler sayesinde işinde ustalaştığını dile getirdi.

Lezzetli çikolatalar üretmek için AR-GE çalışmaları yaptıklarını belirten Yurtçu, "Yaptığımız çikolataları geliştirmek için çok çalışıyoruz. Burada çok mutluyuz. Aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Çok huzurluyum. Yoğun çalışma tempomuz var. Özellikle bayramlarda yoğunluk oluyor. Hepimiz mutlu ve huzurlu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

