Edirne'nin Turizm Master Planı Ocak ayı içerisinde hazır olacak

EDİRNE - Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde Turizm Master Planı güncelleme çalıştayı gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp, "Ocak ayı içerisinde bakanımızın tekrar kentimizi ziyaret etmesiyle Edirne'nin turizm master planını hazırlamış şekilde masasına oturmayı planlıyoruz" dedi.

Edirne'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Canalp, Edirne il sınırlarına girdiğiniz zaman kültür turizmin hakimiyetinin başladığını ifade etti. Canalp, " İstanbul'dan Edirne'ye gelirken geçmiş olduğunuz bütün güzergah size şunu söylüyor. Trakya demek sanayi demek gibi insanların aklında bir algı bırakıyor. Oysa ki Trakya demek sadece sanayi demek değil. Söz konusu olan şey Edirne olduğu zaman kentin sınırlarından içeriye girdiğiniz anda tabirle bıçak gibi sanayinin kesildiğini fakat başka alanların başladığını hissediyor ve görüyorsunuz. Edirne'ye girdiğiniz zaman sanayi, özellikle kirletici sanayi biter. Edirne'ye girdiğiniz zaman bu sefer kültür turizmin hakimiyeti başlar. Bu topraklar kendi bünyesi içerisinde sanayi ile değil kültürle, turizmle, ticaretle ve tarımla ülke ekonomisine adamış topraklardır" diye konuştu.

"Ocak ayı içerisinde Turizm Master Planı hazır olacak"

Turizm Master Planına ilişkin açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Turizm Master planı Edirne'de yapacağımız çalışmalarda esas alacağımız çalışma olacaktır. Bakanımızın 10 gün önceki Edirne ziyareti bizim için tetikleyici olmuştur. Bu sayede Edirne'nin turizm master planını yapma düşüncemizi de çok daha önceye taşımış olduk. Ocak ayı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tekrar kentimizi ziyaret etmesiyle Edirne'nin turizm master planını hazırlamış şekilde masasına oturmayı planlıyoruz. İnşallah bunu da başarmış olacağız. Türkiye'de gecen yıl açılan müze sayısı 14'tür. Biz bu sene Edirne'de 12 tane müze açmayı hedefliyorduk. Biz bu sayıyı tutturamayacağız çünkü 17 müze açacağız bu sene şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Trakya Bölgesi Turizm Master Planı'nın yaklaşık 13 yıl önce Trakya'nın bir bütün olarak ele alınarak, hem kendi içinde hem il bazında hem de ilçe bazında farklılaştırılarak ve ayrıştırılarak bir bütüncül bakışla yapılması için yapılan çalışmaların tamamını ifade ettiğini söyleyen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bu planın Trakya bölgesinde turizmin gelişmesine temel hazırlamak ve yön haritası çizmek amacıyla hazırlandığını dile getirdi.

Düzenlenen çalıştaya kaymakamlar, belediye başkanları, kamu ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile akademisyenler katıldı.