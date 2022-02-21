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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası personeline "İletişim ve İkna Teknikleri" eğitimi - Son Dakika

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası personeline "İletişim ve İkna Teknikleri" eğitimi

21.02.2022 18:49
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası personeline "İletişim ve İkna Teknikleri" eğitimi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek ve üye memnuniyetini artırmak için Trakya Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında oda personeline yönelik "İletişim ve İkna Teknikleri" konulu eğitim düzenledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek ve üye memnuniyetini artırmak için Trakya Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında oda personeline yönelik "İletişim ve İkna Teknikleri" konulu eğitim düzenledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası personelinin kurum kültürü ve kurumsal kapasitesini geliştirmeyi ve üyelerin memnuniyetini artırmayı hedefleyen proje kapsamında 6 gün 42 saat süren eğitimler sonunda düzenlenen törenle personele sertifikaları Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Trakya Kariyer sahibi uzman eğitimci Muradiye Akcan tarafından takdim edildi. Törende konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, oda personelinin başarılı çalışmalara imza attığını ve personele yönelik güveninin her zaman tam olduğunu ifade etti. Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı'nın bu fırsatı sağladığını söyleyen Zıpkınkurt, benzer projelerle bu programdan istifade etmeye devam edileceğini, ayrıca mevcut hizmet kalitesini her zaman daha da iyiye taşımak, üye memnuniyetini üst seviyede tutmak için bu eğitimlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceklerini belirtti. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası personeline 'İletişim ve İkna Teknikleri' eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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