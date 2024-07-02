Edirneli esnafın Kırkpınar heyecanı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Edirneli esnafın Kırkpınar heyecanı başladı

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Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan esnaf, yoğun bir ziyaretçi akını bekliyor. Kırkpınar bereketinin işlerine de yansımasını bekleyen esnaf, Kırkpınar için gelen turistleri ağırlamak üzere hazır olduklarını belirtiyor.

02.07.2024 09:49
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Edirneli esnafın Kırkpınar heyecanı başladı

Kırkpınar, Edirneli esnafa can suyu olacak

EDİRNE - Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan esnaf, yoğun bir ziyaretçi akını bekliyor.

Edirne'de 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tamamladı. Yerli ve yabancı turist akını bekleyen kent esnafı, Kırkpınar bereketinin işlerine de yansımasını bekliyor.

Kırkpınar bereketinin ciğerciden, hediyelik eşya satıcısına, şekerlemeciden yiyecek içecek sektörüne kadar tüm esnafa yansıması bekleniyor. Hazırlıklarını tamamlayan esnaf, ziyaretçilerini beklemeye başladı. Edirneli ciğerciler de Kırkpınar yoğunluğu için günler öncesinden gerekli hazırlıklarını yapıp, malzeme ve dana ciğeri stoklarını tamamladı.

"Her yıl beklediğimiz bir etkinlik"

Kentin en önemli festivallerinden birisi olan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi davul-zurna ile davet yapıldığını belirten Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, "Her yıl beklediğimiz ve o davul-zurnanın sesini duymaktan mutlu olduğumuz bir etkinlik bu. Bu vesileyle Edirne denince akla sadece ciğer ve diğer ürünler değil, aslında tarihimizin en önemli ata sporlarından birisi olan Kırkpınar geliyor aklımıza. Biz esnaf olarak tam teşekküllü hazırlığımızı yaptık dışarıdan gelen turistlerimizi ağırlamak üzere hazırız. Yoğunluk bekliyoruz. Türkiye'nin bir ucundan gelen insanlar var. Hepsine hayırlı yolculuklar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bugünlere erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Bugünlere erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tarihi Alipaşa Çarşısı Esnafı Emin Özbostan, "Bu tarihi bir gelenek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası başladı. Yerli yabancı misafirlerimizi bekliyoruz. Bu eski bir gelenek. Özellikle Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımız var. Bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Herkesi Edirne'ye bekliyoruz" dedi.

"Kırkpınar için gelecek misafirlerimizi bekliyoruz"

Tarihi Alipaşa Çarşısı Esnafı İlknur Arı, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz, Kırkpınar için gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Esnafa bir can suyu olmasını istiyoruz. Davulların sesini duyunca heyecan başladı. Özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar yoğunluğun artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Edirneli esnafın Kırkpınar heyecanı başladı - Son Dakika

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