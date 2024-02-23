Edremit'te 5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Edremit'te 5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği düzenlendi

Edremit\'te 5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, zeytinliklerde hasat döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen 5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği yapıldı. Edremit Belediyesi ve Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılanlar, kortej yürüyüşü ve zeytin hasadı gibi etkinliklere katıldı. Şenlikte ayrıca katılımcılara nohut, pilav ve keşkek ikramı yapıldı ve zeytin fidanları dağıtıldı.

23.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki zeytinliklerde 2023-2024 sezonu hasat döneminin sona ermesi dolayısıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Meci Şenliği" yapıldı.

Edremit Belediyesi ile Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneğince Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen "5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği"ne katılanlar, Edremit Ticaret Odası önünde toplandı.

Bando eşliğinde Menderes Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Dernek Başkanı Gülay Ocaktan, programda, "meci"nin zeytinin dalından kurtuluşu ve hasat sezonunun bereketli geçmesi anlamı taşıdığını söyledi.

Faruk Serpil Parkı'nda devam eden etkinlikte gelenek kapsamında sembolik olarak zeytin hasadı yapan işçiler, ağaca bağladıkları kahyayı, tarla sahibinden bahşiş aldıktan sonra çözerek serbest bıraktı. İşçiler ve kahya, çalınan davul ve zurna eşliğinde zeybek oynadı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara belediye tarafından nohut, pilav ve keşkek ikramı yapıldı, zeytin fidanı dağıtıldı.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere, zeytin hasadı bittikten sonra tarla sahipleri mutlu olarak sona ulaştıkları için davul zurna eşliğinde eğlendiklerini söyledi.

İşçilerin bu etkinlikte birlikte yemek yediğini belirten Diker, "Geleneksel olarak işçiler zeytin ağacına kahyayı bağlayarak, ağadan çeşitli hediyeler isterler." dedi.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci de binlerce yıldır zeytin üretiminin yapıldığı bölgede "meci"nin zeytin ağacına teşekkür anlamına geldiğini aktardı.

İşin aslının zeytin ağacı olduğunu dile getiren Semerci, "Üreticiye ekmek sağlayan, geçimlerini sağlayan, onların çocuklarını büyütmelerini sağlayan bir üründür zeytin. Biz bunlar için teşekkür ederiz ağacımıza." diye konuştu.

Kaynak: AA

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Zeytin, Tarım, Kültür, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edremit'te 5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:58:47. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit'te 5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement