Edremit\'te 5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki zeytinliklerde 2023-2024 sezonu hasat döneminin sona ermesi dolayısıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Meci Şenliği" yapıldı.
Edremit Belediyesi ile Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneğince Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen "5. Zeytin Hasat Sonu Meci Şenliği"ne katılanlar, Edremit Ticaret Odası önünde toplandı.
Bando eşliğinde Menderes Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Dernek Başkanı Gülay Ocaktan, programda, "meci"nin zeytinin dalından kurtuluşu ve hasat sezonunun bereketli geçmesi anlamı taşıdığını söyledi.
Faruk Serpil Parkı'nda devam eden etkinlikte gelenek kapsamında sembolik olarak zeytin hasadı yapan işçiler, ağaca bağladıkları kahyayı, tarla sahibinden bahşiş aldıktan sonra çözerek serbest bıraktı. İşçiler ve kahya, çalınan davul ve zurna eşliğinde zeybek oynadı.
Etkinliğin sonunda katılımcılara belediye tarafından nohut, pilav ve keşkek ikramı yapıldı, zeytin fidanı dağıtıldı.
Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, gazetecilere, zeytin hasadı bittikten sonra tarla sahipleri mutlu olarak sona ulaştıkları için davul zurna eşliğinde eğlendiklerini söyledi.
İşçilerin bu etkinlikte birlikte yemek yediğini belirten Diker, "Geleneksel olarak işçiler zeytin ağacına kahyayı bağlayarak, ağadan çeşitli hediyeler isterler." dedi.
Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci de binlerce yıldır zeytin üretiminin yapıldığı bölgede "meci"nin zeytin ağacına teşekkür anlamına geldiğini aktardı.
İşin aslının zeytin ağacı olduğunu dile getiren Semerci, "Üreticiye ekmek sağlayan, geçimlerini sağlayan, onların çocuklarını büyütmelerini sağlayan bir üründür zeytin. Biz bunlar için teşekkür ederiz ağacımıza." diye konuştu.
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