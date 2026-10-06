Edremit'te belediye zeytinliklerinde hasat başladı, 100 kilodan 13,6 kilo yağ çıktı - Son Dakika
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Edremit'te belediye zeytinliklerinde hasat başladı, 100 kilodan 13,6 kilo yağ çıktı

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Edremit\'te belediye zeytinliklerinde hasat başladı, 100 kilodan 13,6 kilo yağ çıktı
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Edremit'te belediyeye ait zeytinliklerde hasat başladı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilk sıkımda 100 kilogram zeytinden 13,6 kilogram yağ elde edildiğini, belediyenin yaklaşık 176 bin zeytin ağacı bulunduğunu açıkladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyeye ait zeytinliklerde hasadın başladığını belirterek erken hasatta elde edilen yağ randımanının yüz güldürdüğünü söyledi. İlk sıkımda 100 kilogram zeytinden 13,6 kilogram yağ elde edildiğini açıklayan Ertaş, belediyenin yaklaşık 176 bin zeytin ağacının bulunduğunu ifade etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni zeytin hasat sezonuyla birlikte belediyeye ait zeytinliklerde de hasat çalışmaları başladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, zeytinliklerde çalışan ekipleri ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni sezonun tüm zeytin üreticilerine bereket getirmesini dileyen Ertaş, ilk hasattan elde edilen yağ randımanının da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bir gün önce toplanan zeytinlerin aynı gün sıkıma gönderildiğini belirten Ertaş, "100 kilogram zeytinden 13,6 kilogram yağ elde etmişiz. Bu mevsimde bu randıman iyi. Biz buna erken hasat diyoruz. Evlere yakın bölgelerdeki ürünleri de zarar görmemesi açısından erken toplamak durumundayız. İnşallah fiyat politikası da iyi olur, üreticimiz mutlu olur" dedi.

Edremit Belediyesi'nin yaklaşık 176 bin zeytin ağacına sahip olduğunu açıklayan Ertaş, bu ağaçların önemli bir bölümünün yıllık olarak kiraya verildiğini, belediyenin doğrudan değerlendireceği alanlarda ise yaklaşık 3 bin 300 çuval zeytin mahsulü öngörüldüğünü söyledi.

Bir çuvalın 100 kilogram olarak hesaplandığını ifade eden Başkan Ertaş, yaklaşık 2 bin 300 çuval zeytinin ihale yöntemiyle satışının planlandığını, yaklaşık bin çuvalın ise belediyenin kendi imkanlarıyla toplanarak doğrudan tüketiciye ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ertaş, yeni sezonun üreticiler açısından kazasız, bereketli ve fiyatların yüz güldürdüğü bir dönem olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
Zeytin AğacıMehmet ErtaşEdremitEkonomiZeytinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te belediye zeytinliklerinde hasat başladı, 100 kilodan 13,6 kilo yağ çıktı - Son Dakika
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