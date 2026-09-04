Edremit'te Tarıma Dayalı OSB toplantısında müteşebbis heyet proje çalışmalarını değerlendirdi
Edremit Kaymakamı Zafer Engin başkanlığında toplanan Tarıma Dayalı İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti, bölgenin tarımsal üretimini ve istihdamını artıracak proje kapsamındaki çalışmaları ele aldı. Toplantının ardından heyet, OSB sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Edremit Kaymakamı Zafer Engin başkanlığında gerçekleştirilen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda, bölgenin tarımsal üretimine ve istihdamına katkı sağlayacak proje kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Edremit Kaymakamı Zafer Engin başkanlığında gerçekleştirilen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda proje kapsamında devam eden çalışmalar ele alındı.
Toplantıya Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlar değerlendirildi.
Toplantının ardından Kaymakam Zafer Engin ve beraberindeki heyet, Tarıma Dayalı OSB sahasında incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Engin, teknik ekipten projenin son durumu hakkında bilgi aldı.
Edremit'te alternatif tarımsal üretimin geliştirilmesi, tarıma dayalı sanayinin güçlendirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasını hedefleyen projenin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamasının beklendiği belirtildi.
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