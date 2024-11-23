Edremit'te Zeytin Elek Mesaisi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Edremit'te Zeytin Elek Mesaisi Başladı

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı sonrası elek mesaisi başladı, zeytinler sınıflandırılıyor.

23.11.2024 00:26
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Edremit Körfezi'ndeki zeytin işletmelerinde elek mesaisi başladı

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretiminin merkezlerinden olan Edremit Körfezi'ndeki işletmelerde zeytin boylarını belirlemek için elek mesaisi başladı.

Bahçelerden hasat edilen zeytinler, kasalara konulduktan sonra zeytin işleme tesislerine getiriliyor. Bahçeden gelen zeytinler, buralarda özel makinalarda eleniyor, küçükler yağlık olarak değerlendirilirken büyükler ise boyutuna göre sınıf sınıf ayrılarak sofralık zeytin olarak işlem görüyor.

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, "Üretmek deyince o tarladan topladığınız zeytinler gelir kasalarla. Onlar elenir. Sofralık olanlar ayrılır, yağlık olanlar ayrılır. ve bunlar işte az önce gördüğünüz gibi renkleri ayrılır. İşte bozuk olanları içinden ayrılır kadınlar tarafından. Ondan sonra sofralık olanları sofralık olarak, yağlık olanları da yağlık olarak değerlendiririz. O gördüğünüz elek boyutlarını ayırır zeytin tanelerini. Küçükler sofralık olmayacağı için onları yağlık olarak değerlendiririz."dedi.

Semerci zeytinlerin boyuna göre değerlendirildiğini ifade ederek "Büyükler de boy boy. Bu değerini de etkiliyor zeytinin. Küçük taneli olanların daha az değerli olduğunu, daha iri taneli olanların daha değerli olduğunu görüyoruz. O marketlerde gördüğünüz Jumbo'ydu, işte süperdi, işte büyük zeytinler en son gözünden dökülen en iri zeytinler. Ondan sonra sınıf sınıf oluyor. Biz bunları tane adediyle sınıflandırırız. Yani bu gözden dökülen bir kilosunda 180 tane vardır. Diğerinden dökülen de 220 tane vardır. Bunun sınıflaması yapılıyor şu anda. Bu zeytinciliğin önemli bir merhalesidir" dedi.

Kaynak: İHA

Edremit Körfezi, Türkiye, Edremit, Zeytin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edremit'te Zeytin Elek Mesaisi Başladı - Son Dakika

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