Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin: İş bırakma eylemiyle ilgili açıklama

Ekonomi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, önceki belediye yönetimi tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinin uygulanmaması nedeniyle yapılan iş bırakma eylemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözleşme şartlarını Türkiye'de karşılayacak bir belediyenin bulunmadığını ifade eden Başkan Yetişkin; "Çalışma arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı eyleme katılmadı" dedi.

Efeler Belediyesi'nin mali bütçesi hakkında da bilgi veren Başkan Yetişkin; "Şu anda 2024 yılı mali bütçemiz 1 milyar 765 milyon 952 bin TL. Söz konusu sözleşme şartlarına bağlı olarak sadece Efebel ve Zeybek A.Ş belediye şirketlerimize kayıtlı bin 375 çalışma arkadaşımızın maaşlarının toplamı yıllık bürüt 1 milyar 691 milyon 534 bin TL" ifadelerini kullandı.

"İmkansız bir sözleşme"

Hizmet için bütçede, memurlar, kadrolu işçiler ve yapılacak hizmetler için yıl boyunca sadece 62 milyon TL'nin kaldığını vurgulayan Başkan Yetişkin; "Tüm bu durumlar göz önüne alındığında sendika temsilcisi arkadaşlarımıza bu rakamların ödenemeyeceğini ilettik. Bütçemiz ortada. Bu bütçeyle diğer işçi ve memur arkadaşlarımızın maaşlarını da ödeyeceğiz. Bu imkansız bir talep ve imkansız bir sözleşme" diye konuştu.

"Ödenilebilir bir sözleşmeye hazırız"

Ödenilebilir bir sözleşmeyi imzalamaya hazır olduklarını hem sendika yetkililerine hem de çalışma arkadaşlarına ilettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Yetişkin; "İşçi arkadaşlarımızla hiçbir şekilde para konuşmadım. Biz anlaşmak istiyoruz. Görüşmeleri sürdürüyoruz. Geçtiğimiz Salı günü de bir görüşme yaptık ve bu hafta sonuna kadar çözüm bulmak için çalışmalarımızı hızlandıracağımızı söyledik. Hafta sonunu beklemeden alınan iş bırakma eylemi kararına saygı duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı eyleme katılmadı. Dışarıdan taşımalı eylemciler getirildiğini öğrendik" dedi. - AYDIN