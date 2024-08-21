Ege\'de Balıkçılar Av Sezonu Öncesi Hazırlıklarını Tamamlıyor

Ekonomi

Türkiye'de su ürünleri avcılığında önde gelen bölgelerden olan Ege'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Geçen av sezonunun 15 Nisan'da tamamlanmasıyla Güzelbahçe Balıkçı Limanı'nda demirleyen teknelerde son günlerde yeni sezon hareketliliği yaşanıyor.

Yaklaşık 4 aylık dönemde bakım, tamirat ve boya işlemleri tamamlanan teknelerde ağların onarımı sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan ağ onarımı mesaisi gün batınca bitiyor. Günde yüzlerce metre ağ onaran balıkçılar, işlerini 1 Eylül öncesi bitirmeye çalışıyor.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, AA muhabirine, bu yıl av sezonunun bereketli geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Çakan, bereketli bir sezon geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Denizlerden her zaman beklentimiz çok yüksek ama bu sene veriler, denize çıkan arkadaşların gözlemleri avın iyi olacağı yönünde. İnanılmaz derecede bir palamut göçü başladı Karadeniz'e. Karadeniz'de palamut, Ege Denizi'nde sardalya ve hamsi gibi balıkları bol miktarda göreceğiz. İnşallah halkımızın protein ihtiyacını en ucuz şekilde karşılayacağız diye düşünüyorum."

Çakan, teknelerin bu sene tayfa bulmakta sıkıntı yaşadığını, tekne çalışanlarına verilen ücretlerin artmasına rağmen sezon öncesi personel sıkıntısı yaşayan çok sayıda balıkçının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Balıkçılardan Hüseyin Bilgi ise yaklaşık 40 yıldır bu işle uğraştığını, denizde olmayı sevdiğini dile getirdi.

Yazın ardından sezona başlayacakları için heyecanlı olduklarını ifade eden Bilgi, "Yasak dönemi 4,5 ay ancak yetti bize, dinlenme fırsatı da bulamadık. Allah'a şükürler olsun hazırlıklar bitti, sezona hazırız." dedi.

Seyfican Tan de sezon hazırlıklarının sürdüğünü dile getirerek, "Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim, anne ve baba tarafım da balıkçıydı. Beklentimiz çok sezondan, her şey çok pahalılaştı. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah güzel bir av dönemi geçiririz." diye konuştu.