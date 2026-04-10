Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege'de Balıkçılar Sezonu Bereketli Geçirdi

10.04.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege balıkçıları, zorlu hava şartlarına rağmen martta bol avla sezonu mutlu tamamladı.

Hava şartlarının etkisiyle zaman zaman zor günler geçiren Egeli balıkçılar, marttaki verimli dönemle av sezonunu mutlu tamamlıyor.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Ege Bölgesi'ndeki balıkçılar, sezonun ilk döneminde özellikle sardalya avcılığıyla bereketli bir süreç yaşadı.

Yılın başında kısa süreli dinlenmenin ardından yeniden denize açılan balıkçılar, ocak ve şubatta etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize açılamadı, o dönem fırtına ve yağışlar avlanma süresini önemli ölçüde azalttı.

Şubatın sonlarına doğru hava şartlarının düzelmesiyle balıkçılar yeniden denize açılmaya başladı, hamsi başta olmak üzere avda hareketlilik arttı.

Martta ise uygun hava ve deniz koşullarıyla avcılık yeniden canlandı, balıkçılar bu kısa dönemde sardalya ve hamside verimli bir süreç geçirdi. 15 Nisan'da sona erecek sezon öncesinde martı güzel geçiren balıkçılar, sezonu da bereketli avla kapatmış oldu.

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan ve Ege'de avlanan balıkların toplandığı İzmir Su Ürünleri Hali'nde sezon sonunun yaklaşmasıyla hareketlilik de düşüyor.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, bu sezon balıkçıların mutlu bir süreç geçirdiğini söyledi.

Güzel bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Çakan, şöyle konuştu:

"Eylül ayından itibaren sardalya ve hamside inanılmaz bir bolluk yaşadık. İyi bir dönem geçirdik. Sezonun ikinci yarısında bol hamsi oldu, bereketli bir sezonla kapatmış olduk. Ancak zaman zaman olumsuz iklim şartları nedeniyle zorlandık. Hava koşulları bu sene çok kötü gitti ama bol miktarda balık oldu. Hamsi de sardalya da boldu."

Çakan, Ege Denizi'nde su sıcaklığının arttığını, bu nedenle büyük ve değerli balıkların azaldığını gözlemlediklerini dile getirdi.

Balıkçı Deniz Olataş ise sezona bereketli başladıklarını, eylül ve ekimde bolca sardalya tuttuklarını belirtti.

Sardalya bolluğunun kasım ve aralığa kadar sürdüğünü ancak yılın ilk iki ayında olumsuz hava şartlarının işlerini biraz aksattığını anlatan Olataş, şunları kaydetti:

"Martta hamsi çoktu. Halkımız çok hamsi yedi. Şu an ise sezon yavaşladı. Sezon 15 Nisan'da bitiyor ve 1 Eylül'e kadar yasağımız var. Yasak döneminde küçük teknelerin balıkçılığı oluyor. Sezon çok bereketli geçti, halkımız açısından da bereketli geçti. Sardalya bol ve ucuzdu. Hatta o kadar bolluk oldu ki çiftliklere yem için aldılar. Bu sene Ege'de hamsiyi çok tükettik."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Çevre, İzmir, Ege, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

12:01
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:26:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.