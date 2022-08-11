Yunanistan'ın tercihi Saros ahtapotu - Son Dakika
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Yunanistan'ın tercihi Saros ahtapotu

11.08.2022 11:04
Yunanistan'ın tercihi Saros ahtapotu

Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki Saros Körfezi'nde avlanan ahtapot, karides ve kalamar, Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusundaki Saros Körfezi'nde avlanan ahtapot, karides ve kalamar, Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bölgede avlanan deniz ürünleri, Enez ilçesinde faaliyet gösteren Eserler Gıda Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenerek soğuk zincirle Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor.

Geçen yıl 5 milyon 889 bin dolar ihracat yapan şirketin ortaklarından Turgay Eser, AA muhabirine, 1998 yılında deniz ürünleri ticaretine başlayan firmalarının 5 yıldır ihracat odaklı çalıştığını söyledi.

Avrupa Birliği ülkelerine su ürünleri ihracat yetkisine sahip olduklarını belirten Eser, "Ürünlerimizi Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, İtalya ve İspanya'ya satıyoruz. Hedefimiz ülke politikamız olan ihracatı olabildiğince artırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak." dedi.

Saros'tan çıkan ürünlerin Avrupa'da oldukça rağbet gördüğünü ifade eden Eser, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın en çok tercih ettiği ürün ahtapot. Avrupa'nın bilinen süpermarket zincirlerinde bizim ürünlerimiz satılıyor. Özellikle ahtapot, karides ve kalamar... Odağımız bölgedeki ürünler ama Türkiye'nin birçok noktasından da ürün toplamaktayız. Ülkemize olan katkımız bizi ticari kazancın yanında onurlandırıyor. Ülke politikamıza uygun olarak ihracatımızı artırmak istiyoruz."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, İspanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yunanistan'ın tercihi Saros ahtapotu - Son Dakika

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