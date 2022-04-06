Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi - Son Dakika
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Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi

06.04.2022 21:55
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2021 Yılı Seçimli Genel Kurulu'nda Erkan Zandar güven tazeledi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2021 Yılı Seçimli Genel Kurulu'nda Erkan Zandar güven tazeledi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılı seçimli genel kurulu Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Kurulda mevcut başkan Erkan Zandar güven tazeledi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, kurulda yaptığı konuşmada, "Pandemi döneminde sanal ortamda satış yapılabildiğini gördük. Dijital platformlarda başlattığımız çalışmaları ileri taşıyacağız. Günümüzde Metaverse gerçeği var. Sanal showroom nasıl yapılır, deri sektöründe sanal bir AVM kurmak için çalışacağız. Sanal Showroom kurulumu ile ilgili başarılı projeler yapan İzmirli bir firma ile iletişim halindeyiz" diye konuştu.

"İhracatı tabana yaydık"

4 yıl önce seçim maratonuyla göreve geldiklerini anlatan Zandar, "Pandemi sürecinde zorlu iki yıl geçirdik. Buna rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. 4 yıl önce yönetim kuruluna seçilme yeterliliğine sahip firma sayımız 25 iken bugün 60 firmaya ulaştık. İhracatı tabana yaydık. 4 yıllık dönemde deri konfeksiyon ve tabakhanelerde yaşadığımız kayıpları gidermek önümüzdeki 4 yıllık dönemde öncelikli çalışma konularımız olacak" şeklinde konuştu.

Göreve geldikten sonra İtalya'da düzenlenen Expo Riva Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapmaya başladıklarını ifade eden Zandar, "Bu Türk deri sektörü açısından gurur verici. Önümüzdeki dönemde daha da gençleşen Yönetim Kurulumuzla Güney Kore, Kuzey Amerika pazarlarına odaklanacağız. Odaklanacağımız bir diğer konu ise sektörün kalifiye personel ihtiyacına cevap vermek olacak" dedi.

Genel Kurulda konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Başkanı Jak Galiko, toplumda gelir dağılımını sağlayacak politikalar geliştirilmesi gerektiğini, ihracatta da KOBİ'lerin güçlendirilmesinin zorunlu olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan genel kurulda, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2021 yılındaki 170 milyon dolarlık ihracatının yüzde 52'sini gerçekleştiren 22 firma için "Deri İhracatının Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi. - İZMİR

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi

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Ege İhracatçı Birlikleri, Metaverse, Pandemi, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde Erkan Zandar güven tazeledi - Son Dakika


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