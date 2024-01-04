Ege İhracatçı Birlikleri 2024\'ü Ümit Yılı Olarak Tanımladı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024 yılını "ümit yılı" olarak tanımladıklarını belirterek, "2024'te ihracatçı bir nebze rahatlayacak. Yıl karamsar başlayacak ama sonunda ferahlık var." dedi.

Eskinazi, bir otelde düzenlenen toplantıda geçen yılın ihracat performansı değerlendirdi, 2024 yılı öngörülerini aktardı.

Geçen yıl başında 2023 yılı için "mevcudu korumak hedefimiz olacak" dediğini aktaran Eskinazi, EİB kanalıyla 18,3 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, böylece yılı mevcudu koruyabilmenin buruk mutluluğuyla tamamladıklarını söyledi.

Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 2023 yılında 2 milyar 515 milyon dolar ihracatıyla zirvedeki yerini koruduğunu, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinin 1 milyar 546 milyon dolarla ikinci olduğunu, onları 1 milyar 340 milyon dolarla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin takip ettiğini anlattı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin yüzde 102'lik artışla ihracatını 336 milyon dolardan 680 milyon dolara çıkardığını ve 2023 yılında ihracat artış rekortmeni olduğunu ifade eden Eskinazi, 215 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

Eskinazi, Almanya'nın 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracatla birinci sıradaki yerini korurken, ABD'nin 1 milyar 590 milyon dolarlık ihracatla ikinci, İspanya'nın da 1 milyar 47 milyon dolarlık ihracatla üçüncü ülke olduğunu dile getirdi.

-"2024 ümit yılı"

Eskinazi, geçmişte yaptıkları değerlendirmelerde 2022 yılı için "altın yıl", 2023 yılı için "kayıp yıl" söylemlerinde bulunduklarını hatırlatarak 2024 yılı için de "ümit yılı" tanımlaması yaptı.

2024'ün dört çeyreğinden farklı beklentileri olduğunu anlatan Eskinazi, şöyle konuştu:

"İlk çeyrek, yerel seçimler, yüksek enflasyon, dünya ekonomisindeki durgunluk ve savaşlar nedeniyle zorlu geçecek. İlk çeyrekte döviz kurları üzerine baskı, kredi musluklarının açılamaması durumu, dış kaynak gelmeme riski sürecek. İkinci 3 ayda bu parametrelerde hareketlenme olmasını bekliyoruz. Döviz kurlarında ve kredi musluklarında hareketlenme başlayacak. İkinci 3 aylık dönemde döviz kurlarında ve finansmana erişimde bir rahatlama bekliyoruz. 2024'ün üçüncü çeyreğini toparlanma dönemi olarak görüyorum. Bu dönemde ihracatçı için artık taşlar rayına oturacak, fiyatlar daha rasyonel ve daha sağlıklı verilebilecek. İhracatçı biraz daha önünü görebilecek. Dördüncü çeyrekte ise belki hafif hafif kar etme dönemi başlayacak. Hem mevcudu koruyacağız hem de ümit edeceğiz. 2024'te ihracatçı bir nebze rahatlayacak. Yıl karamsar başlayacak ama sonunda ferahlık var. Türkiye kaybettiği döviz kuru avantajını geri kazandığı takdirde 2025'ten itibaren önümüzü daha rahat görürüz."