Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Asgari ücret artışı zorunluluktu" - Son Dakika
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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Asgari ücret artışı zorunluluktu"

01.07.2022 19:22
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Asgari ücret artışı zorunluluktu"

Türkiye'de 10 milyon çalışanı direkt ilgilendiren, diğer çalışanların ücretlerinde baz alınan asgari ücretin 2022 yılı içinde ikinci kez artışla 5 bin 500 TL olmasına Egeli ihracatçılar, "Asgari ücret artışı zorunluluktu.

Türkiye'de 10 milyon çalışanı direkt ilgilendiren, diğer çalışanların ücretlerinde baz alınan asgari ücretin 2022 yılı içinde ikinci kez artışla 5 bin 500 TL olmasına Egeli ihracatçılar, "Asgari ücret artışı zorunluluktu. Sabit gelirli insanımızın bu hayat pahalılığına karşı korunması gerekliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ilan edilen enflasyon ile hissedilen enflasyon rakamları arasında belirgin bir fark olduğunu savunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye'de 10 milyonu aşkın çalışanımız aileleriyle birlikte asgari ücretle geçimini sağlamak durumunda. İhracatçılar olarak Türkiye'nin uluslararası piyasalarda katma değerli ürünlerle öne çıkmasını arzu ediyoruz. Ülkemizin ucuz iş gücüyle anılan ülkeler arasından sıyrılması en büyük beklentilerimizden birisi" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Jak Eskinazi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: 'Asgari ücret artışı zorunluluktu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Asgari ücret artışı zorunluluktu" - Son Dakika
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