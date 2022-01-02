Üye Girişi
Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos yer alıyor - Son Dakika

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos yer alıyor

02.01.2022 11:12
Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos yer alıyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurullarında bulunan İsrail, Tayland, İtalya, Kolombiya ve Şili fahri konsolosları, görev yaptıkları ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurullarında bulunan İsrail, Tayland, İtalya, Kolombiya ve Şili fahri konsolosları, görev yaptıkları ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos görev yapıyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İsrail'in İzmir Fahri Konsolosluğunu yıllardır başarıyla sürdürürken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur Tayland'ın İzmir Fahri Konsolosu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Eli Alharal 2012 yılından beri Türkiye ile Kolombiya arasındaki bağların güçlenmesi için Kolombiya'nın İzmir Fahri Konsolosu olarak görev yaparken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, İtalya'nın Muğla Fahri Konsolosluğuna 2021 yılında getirildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford ise Güney Amerika ülkesi Şili'nin İzmir Fahri Konsolosluğunu başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Fahri konsolosların görev yaptıkları ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için mesai harcadıkları bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve İsrail'in İzmir Fahri Konsolosu Jak Eskinazi, ihracatçı kimliği olan isimlerin fahri konsolosluk görevleri sırasında iki ülke arasındaki dış ticaretin artması noktasında daha yoğun mesai harcadıklarını dile getirdi.

Eskinazi: "Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekme çabasına destek oluyoruz"

Türkiye'nin 2021 yılının 220 milyar doların üzerinde bir ihracatla geride bırakacağına işaret eden Eskinazi, "Türkiye'nin, ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payını artırması gerekiyor. Bunun yolu da katma değerli üretim ve ihracattan geçiyor. Yabancı sermayeyle bu anlamda ortaklıklar bu yolculuğumuzu hızlandırır. Fahri konsoloslar olarak, yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekme çabasına destek oluyoruz. Türkiye'nin potansiyelini yansıtma çabası içindeyiz" diye konuştu.

Umur: Asya Pasifik ülkeleri ile ticaretimizde olumlu gelişmeler yaşamayı hedefliyoruz"

2022 senesinde APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) dönem başkanlığı Tayland'ın yapacağı bilgisini paylaşan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı ve Tayland İzmir Fahri Konsolosu Ömer Celal Umur, "Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya ekonomileri büyük bir gelişim gösteriyor. Tayland ile geliştireceğimiz ilişkilerimiz sayesinde tüm Asya Pasifik ülkeleri ile ticaretimizde olumlu gelişmeler yaşamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Pandeminin hafiflemesiyle iş ziyaretleri artacak

Türkiye'nin en büyük dış ticaret partnerlerinden birinin İtalya olduğuna dikkat çeken Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve İtalya'nın Muğla Fahri Konsolosu Sinan Kızıltan, İtalya-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine çok büyük önem verdiklerini, özellikle pandemi sürecinin 2022'de hafiflemesi durumunda karşılıklı turizm ve iş insanları ziyaretlerinin katlanarak artması çabası içinde olacaklarını vurguladı.

Kolombiya ile ticaret hacmi arttı

Kolombiya'nın İzmir Fahri Konsolosluğunda 10. yıla giren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Eli Alharal, konsolosluk görevine başlaması sonrasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükseldiğini, karşılıklı vizelerin kaldırıldığını, Türk Hava Yolları'nın Türkiye - Kolombiya arasında direkt uçuşlara başladığını, bu olumlu gelişmelere katkı vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. - İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos yer alıyor
Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos yer alıyor
Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos yer alıyor

YORUMLAR
500

Ege İhracatçı Birlikleri, Togo Cumhuriyeti, Tayland, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos yer alıyor - Son Dakika Ekonomi


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor         
11:20
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı Kamyonet direğe çarptı, sürücü camdan yola fırladı         
10:42
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
11:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor
11:07 15 saatlik intihar girişimini vatandaş çekirdek çitleyerek izedi
11:06 İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
11:05 Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü
11:05 TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
10:33 Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını belirledi
10:29 Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış
10:28 Şamil Tayyar'dan "Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye tepki: Kişisel ikbal kaygısı var
10:12 Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek
09:57 Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 11:30:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında 5 fahri konsolos yer alıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement