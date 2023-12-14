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EGİAD, 2024 Türkiye ve Dünya Gündemine Bakış Toplantısı Düzenliyor - Son Dakika
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EGİAD, 2024 Türkiye ve Dünya Gündemine Bakış Toplantısı Düzenliyor

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyeleri için 'Ekonomi Rotası 2024 Türkiye ve Dünya Gündemine Bakış' başlıklı bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda, 2023 yılı ekonomik tablosu, yeni ekonomik kararlar ve 2024 beklentileri ele alınacak.

EGİAD, 2024 Türkiye ve Dünya Gündemine Bakış Toplantısı Düzenliyor
14.12.2023 - 12:48,  Güncelleme: 12:49
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Küçük, orta ve büyük işletmelerden oluşan, 3 bin 500 şirketi kapsayan ve yaklaşık 150 bin kişilik istihdam üretim gücü ile kentin önemli iş örgütlerinin başında gelen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyası için ekonominin nabzını tutmaya hazırlanıyor.

EGİAD, yaklaşık 800 genç iş insanından oluşan üyeleri için 'Ekonomi Rotası 2024 Türkiye ve Dünya Gündemine Bakış' başlıklı ekonomi toplantısı düzenleyecek. Etkinlikte, 2023 yılı ekonomik tablosuna ilişkin değerlendirmeler, yeni ekonomik kararlar ve rotalar sonucu 2024 beklentileri masaya yatırılacak. 19 Aralık Salı günü saat 16.30'da İZTO - İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve İZTO Yönetim Kurulu ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener açılış konuşması yapacak. Ardından, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, görüş ve değerlendirmelerini iş dünyası ile paylaşacak.

Üyelerinin yüzde 60'ının yurtdışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde işbirlikleri bulunan EGİAD, düzenlenecek toplantı ile 2024 ekonomi rotasını belirlemeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: EGİAD, 2024 Türkiye ve Dünya Gündemine Bakış Toplantısı Düzenliyor - Son Dakika
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