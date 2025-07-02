EGİAD'da SGK ve Geleceğin Çalışma Modelleri Semineri - Son Dakika
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Ekonomi

EGİAD'da SGK ve Geleceğin Çalışma Modelleri Semineri

EGİAD\'da SGK ve Geleceğin Çalışma Modelleri Semineri
02.07.2025 12:32
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EGİAD, Yavuz Kurt ile SGK uygulamaları ve çalışma biçimlerini ele alan bir seminer düzenledi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), iş dünyasının hızla değişen dinamiklerine ışık tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda, "Güncel SGK Uygulamaları ve Geleceğin Çalışma Biçimleri" başlıklı seminer, Final Danışmanlık Kurucu Ortağı, SGK Eski Başmüfettişi ve Ankara, İzmir, Manisa SGK Eski İl Müdürü Yavuz Kurt'un katılımıyla EGİAD Dernek Merkezi'nde gerçekleştirildi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker Erdiliballı'nın açılış konuşmasıyla başlayan seminerde; sosyal güvenlik mevzuatındaki güncel gelişmeler, hibrit ve uzaktan çalışmanın SGK boyutu, teşvik sistemleri, işverenlerin dikkat etmesi gereken yeni yükümlülükler ve gelecekteki istihdam modelleri gibi pek çok önemli başlık ele alındı.

İlker Erdiliballı konuşmasında, yalnızca teknolojik değil; aynı zamanda demografik, sosyal ve hukuki değişimlerin de iş dünyasını köklü şekilde etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yeni kuşakların iş yapma anlayışları, yaşam tarzları ve beklentileri, çalışma hayatını baştan sona dönüştürüyor. Bu dönüşüm, sadece iş modellerini değil, SGK mevzuatından teşvik uygulamalarına, denetim süreçlerinden prim yükümlülüklerine kadar geniş bir alanı etkiliyor. İşverenlerin bu yeni düzene uyum sağlayabilmesi, sosyal güvenlik sistemine daha dikkatli ve proaktif bir yönetim anlayışıyla yaklaşmalarını zorunlu kılıyor."

Erdiliballı ayrıca Türkiye'de iş gücünün yaklaşık yüzde 35'inin esnek çalışma modelleriyle istihdam edildiğine dikkat çekerek, bu değişimin kalıcı hale gelmesinin SGK yükümlülükleri ve teşvik sistemlerini de yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

İlker Erdiliballı, EGİAD'ın vizyonunu şöyle özetledi: "Bizler, sadece güncel gelişmeleri takip eden değil; üyelerimizi geleceğe hazırlayan bir vizyonla hareket ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir iş insanının başarısı, yalnızca mali tablolarla değil; hukuki güvenlik, çalışan memnuniyeti ve kurumsal sorumluluk bilinciyle de ölçülür."

Bilgilendirme ve farkındalık için stratejik bir adım

Yavuz Kurt'un kapsamlı sunumuyla devam eden seminerde, SGK mevzuatında sık değişen uygulamaların işveren açısından doğurduğu riskler, teşviklerin etkin ve doğru biçimde kullanılmasının yolları ve geleceğin insan kaynakları planlamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar, konuşma sonunda yönelttikleri sorularla güncel sorunlara dair pratik yanıtlar da alma fırsatı buldu.

Seminerin sonunda, EGİAD'ın çevre duyarlılığını yansıtan anlamlı bir jestle, EGİAD Sakız Ağacı Korusu Projesi kapsamında Yavuz Kurt adına bağışlanan sakız fidanının sertifikası kendisine takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yavuz Kurt, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Hukuk, izmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİAD'da SGK ve Geleceğin Çalışma Modelleri Semineri - Son Dakika

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